Географы просят министра РФ спасти Кунгурскую пещеру и лес

Кунгурская ледяная пещера — одна из главных достопримечательностей края Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Специалисты русского географического общества беспокоятся за состояние Кунгурской ледяной пещеры, Кунгурской лесостепи, а также территории рядом. Оценить ситуацию они призывают главу Минприроды России Александра Козлова. Информация об этом появилась на официальном сайте русского географического общества, после посещения экспедицией данной территории.

«В ходе Степной экспедиции, цель которой — оценка режима охраны особо охраняемой территории, был обследован природный памятник „Кунгурская ледяная пещера и Ледяная гора“. Беспокойство экспертов вызывает стихийный туризм на Ледяной горе. Это своеобразный купол Кунгурской пещеры. Люди заезжают сюда на автомобилях, ставят палатки, разжигают костры, топчут растения. Все это запрещено на особо охраняемых природных территориях», — сообщается на сайте.

По их мнению, достопримечательность посещает слишком много туристов. Пещере необходимо присвоить статус объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду III категории. В Минприроды России корреспонденту URA.RU сообщили, что не располагают данными об обращении Председателя Постоянной Природоохранительной комиссии РГО Александра Чибилева.

Также, ученые переживают за кунгурскую лесостепь. В ней растут растения, занесенные в Красную книгу. По их плану, лесостепь должна получить отражение в Стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий Российской Федерации до 2030 года.

Ранее, URA.RU рассказывало, что Ростуризм составил список лучших мест для купания в Крещенскую ночь. В топ вошла Кунгурская ледяная пещера.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам