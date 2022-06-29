29 июня 2022

Куйвашев стал почетным гражданином Нижнего Тагила

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2019. Подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта по строительству молочно-товарной фермы. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет
Евгению Куйвашеву присвоят новый титул Фото:

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву будет присвоено звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила». Его кандидатуру предложил мэр Владислав Пинаев, решение единогласно утвердили депутаты местной думы, рассказали URA.RU в городской администрации. Церемония присвоения состоится в августе.

Всего на получение статуса в этом году претендовали пять свердловчан. Путем голосования были отобраны двое — Куйвашев и председатель совета ветеранов «Уралвагонзавода» Георгий Бедрик. «Эти две кандидатуры были выдвинуты на утверждение городской думой. Рассмотрение вопроса состоялось, единогласно депутаты поддержали кандидатуры Евгения Владимировича и Георгия Михайловича», — сообщили в администрации.

Планируется, что торжественная церемония по этому случаю пройдет 12 августа, в день 300-летия города. Местом проведения выбрано здание Нижнетагильского цирка — только эта площадка, будучи самой большой в городе, способна принять до 600 зрителей.

Титул «Почетный гражданин Нижнего Тагила» существует с 1972 года. Среди его обладателей — сенатор и экс-губернатор Эдуард Россель, меценат Владислав Тетюхин, бывший гендиректор «Уралвагонзавода» Николай Малых, магаданский губернатор и экс-глава города Сергей Носов.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву будет присвоено звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила». Его кандидатуру предложил мэр Владислав Пинаев, решение единогласно утвердили депутаты местной думы, рассказали URA.RU в городской администрации. Церемония присвоения состоится в августе. Всего на получение статуса в этом году претендовали пять свердловчан. Путем голосования были отобраны двое — Куйвашев и председатель совета ветеранов «Уралвагонзавода» Георгий Бедрик. «Эти две кандидатуры были выдвинуты на утверждение городской думой. Рассмотрение вопроса состоялось, единогласно депутаты поддержали кандидатуры Евгения Владимировича и Георгия Михайловича», — сообщили в администрации. Планируется, что торжественная церемония по этому случаю пройдет 12 августа, в день 300-летия города. Местом проведения выбрано здание Нижнетагильского цирка — только эта площадка, будучи самой большой в городе, способна принять до 600 зрителей. Титул «Почетный гражданин Нижнего Тагила» существует с 1972 года. Среди его обладателей — сенатор и экс-губернатор Эдуард Россель, меценат Владислав Тетюхин, бывший гендиректор «Уралвагонзавода» Николай Малых, магаданский губернатор и экс-глава города Сергей Носов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...