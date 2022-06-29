Куйвашев стал почетным гражданином Нижнего Тагила

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву будет присвоено звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила». Его кандидатуру предложил мэр Владислав Пинаев, решение единогласно утвердили депутаты местной думы, рассказали URA.RU в городской администрации. Церемония присвоения состоится в августе.
Всего на получение статуса в этом году претендовали пять свердловчан. Путем голосования были отобраны двое — Куйвашев и председатель совета ветеранов «Уралвагонзавода» Георгий Бедрик. «Эти две кандидатуры были выдвинуты на утверждение городской думой. Рассмотрение вопроса состоялось, единогласно депутаты поддержали кандидатуры Евгения Владимировича и Георгия Михайловича», — сообщили в администрации.
Планируется, что торжественная церемония по этому случаю пройдет 12 августа, в день 300-летия города. Местом проведения выбрано здание Нижнетагильского цирка — только эта площадка, будучи самой большой в городе, способна принять до 600 зрителей.
Титул «Почетный гражданин Нижнего Тагила» существует с 1972 года. Среди его обладателей — сенатор и экс-губернатор Эдуард Россель, меценат Владислав Тетюхин, бывший гендиректор «Уралвагонзавода» Николай Малых, магаданский губернатор и экс-глава города Сергей Носов.
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