В Госдуме предложили сделать в России новый праздник

Депутаты Госдумы РФ направили на рассмотрение законопроект о внесении изменений в статью закона «О днях воинской славы и памятных датах РФ». Согласно поправкам, предлагается утвердить в России новый праздник — «День ветеранов боевых действий».
«Дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 „О днях воинской славы и памятных датах России“ новым абзацем десятым следующего содержания: „1 июля — День ветеранов боевых действий;“», — говорится в законопроекте. Подпись под проектом поставили депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов и другие.
В пояснительной записке депутаты объясняют свою инициативу необходимостью признать заслуги граждан СССР и России, принимавших участие в боевых действиях после 1945 года. На сегодняшний день в стране таких россиян насчитывается около двух миллионов.
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Депутаты Госдумы РФ направили на рассмотрение законопроект о внесении изменений в статью закона «О днях воинской славы и памятных датах РФ». Согласно поправкам, предлагается утвердить в России новый праздник — «День ветеранов боевых действий». «Дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 „О днях воинской славы и памятных датах России“ новым абзацем десятым следующего содержания: „1 июля — День ветеранов боевых действий;“», — говорится в законопроекте. Подпись под проектом поставили депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов и другие. В пояснительной записке депутаты объясняют свою инициативу необходимостью признать заслуги граждан СССР и России, принимавших участие в боевых действиях после 1945 года. На сегодняшний день в стране таких россиян насчитывается около двух миллионов.