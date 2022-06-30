В Госдуме предложили сделать в России новый праздник

30 июня 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили праздновать День ветеранов боевых действий 1 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Госдумы РФ направили на рассмотрение законопроект о внесении изменений в статью закона «О днях воинской славы и памятных датах РФ». Согласно поправкам, предлагается утвердить в России новый праздник — «День ветеранов боевых действий». «Дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 „О днях воинской славы и памятных датах России“ новым абзацем десятым следующего содержания: „1 июля — День ветеранов боевых действий;“», — говорится в законопроекте. Подпись под проектом поставили депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов и другие. В пояснительной записке депутаты объясняют свою инициативу необходимостью признать заслуги граждан СССР и России, принимавших участие в боевых действиях после 1945 года. На сегодняшний день в стране таких россиян насчитывается около двух миллионов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутаты Госдумы РФ направили на рассмотрение законопроект о внесении изменений в статью закона «О днях воинской славы и памятных датах РФ». Согласно поправкам, предлагается утвердить в России новый праздник — «День ветеранов боевых действий». «Дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 „О днях воинской славы и памятных датах России“ новым абзацем десятым следующего содержания: „1 июля — День ветеранов боевых действий;“», — говорится в законопроекте. Подпись под проектом поставили депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов и другие. В пояснительной записке депутаты объясняют свою инициативу необходимостью признать заслуги граждан СССР и России, принимавших участие в боевых действиях после 1945 года. На сегодняшний день в стране таких россиян насчитывается около двух миллионов.