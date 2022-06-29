Пермский политолог рассказал о планах после переезда в Израиль

30 июня 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Всеволод Бедерсон вместе с супругой покинул страну из-за политической ситуации Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывший преподаватель Пермского госуниверситета (ПГНИУ), политолог, сотрудничавший с оппозицией, Всеволод Бедерсон вместе с женой покинул Россию. Супруги уехали в Израиль. URA.RU кандидат политических наук заявил, что в страну возвращаться пока не намерен. «Мы уехали, чтобы жить в новом месте и надолго. Планов возвращаться пока нет», — рассказал Бедерсон. Из страны политолог решил уехать из-за политической ситуации в стране. Всеволод Бедерсон известен в Перми как политолог и популяризатор науки. На муниципальных выборах города в 2021 году он консультировал оппозиционную коалицию кандидатов «Плюс один». Вместе с женой Ольгой (она адвокат) кандидат наук организовывал «Пермские научные бои» и научно-популярную вечеринку Yuri`s night. Также Всеволод Бедерсон ранее работал преподавателем в ПГНИУ, но в текущем году принял решение покинуть вуз: по его словам, из-за «идиотов в руководстве» учебного заведения. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Бывший преподаватель Пермского госуниверситета (ПГНИУ), политолог, сотрудничавший с оппозицией, Всеволод Бедерсон вместе с женой покинул Россию. Супруги уехали в Израиль. URA.RU кандидат политических наук заявил, что в страну возвращаться пока не намерен. «Мы уехали, чтобы жить в новом месте и надолго. Планов возвращаться пока нет», — рассказал Бедерсон. Из страны политолог решил уехать из-за политической ситуации в стране. Всеволод Бедерсон известен в Перми как политолог и популяризатор науки. На муниципальных выборах города в 2021 году он консультировал оппозиционную коалицию кандидатов «Плюс один». Вместе с женой Ольгой (она адвокат) кандидат наук организовывал «Пермские научные бои» и научно-популярную вечеринку Yuri`s night. Также Всеволод Бедерсон ранее работал преподавателем в ПГНИУ, но в текущем году принял решение покинуть вуз: по его словам, из-за «идиотов в руководстве» учебного заведения.