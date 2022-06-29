29 июня 2022

Пермский политолог рассказал о планах после переезда в Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
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«Бал прессы». Награждение журналистов и ньюсмейкеров — лауреатов премии «Выбор прессы — 2017». Пермь, бедерсон ольга, бедерсон всеволод
Всеволод Бедерсон вместе с супругой покинул страну из-за политической ситуации Фото:

Бывший преподаватель Пермского госуниверситета (ПГНИУ), политолог, сотрудничавший с оппозицией, Всеволод Бедерсон вместе с женой покинул Россию. Супруги уехали в Израиль. URA.RU кандидат политических наук заявил, что в страну возвращаться пока не намерен.

«Мы уехали, чтобы жить в новом месте и надолго. Планов возвращаться пока нет», — рассказал Бедерсон. Из страны политолог решил уехать из-за политической ситуации в стране.

Всеволод Бедерсон известен в Перми как политолог и популяризатор науки. На муниципальных выборах города в 2021 году он консультировал оппозиционную коалицию кандидатов «Плюс один». Вместе с женой Ольгой (она адвокат) кандидат наук организовывал «Пермские научные бои» и научно-популярную вечеринку Yuri`s night. Также Всеволод Бедерсон ранее работал преподавателем в ПГНИУ, но в текущем году принял решение покинуть вуз: по его словам, из-за «идиотов в руководстве» учебного заведения.

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Бывший преподаватель Пермского госуниверситета (ПГНИУ), политолог, сотрудничавший с оппозицией, Всеволод Бедерсон вместе с женой покинул Россию. Супруги уехали в Израиль. URA.RU кандидат политических наук заявил, что в страну возвращаться пока не намерен. «Мы уехали, чтобы жить в новом месте и надолго. Планов возвращаться пока нет», — рассказал Бедерсон. Из страны политолог решил уехать из-за политической ситуации в стране. Всеволод Бедерсон известен в Перми как политолог и популяризатор науки. На муниципальных выборах города в 2021 году он консультировал оппозиционную коалицию кандидатов «Плюс один». Вместе с женой Ольгой (она адвокат) кандидат наук организовывал «Пермские научные бои» и научно-популярную вечеринку Yuri`s night. Также Всеволод Бедерсон ранее работал преподавателем в ПГНИУ, но в текущем году принял решение покинуть вуз: по его словам, из-за «идиотов в руководстве» учебного заведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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