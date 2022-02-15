Всеволод Бедерсон с супругой на награждении премией «Выбор прессы-2017» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Доцент кафедры политических наук Пермского университета Всеволод Бедерсон сообщил, что покидает вуз. По его словам, он не намерен пролонгировать контракт с ПГНИУ, потому что «в руководстве — идиоты».

«В конце этого учебного года у меня заканчивается контракт в Пермском университете, и я не хочу продолжать больше там работать. Этот пост — про поиск работы», — написал Бедерсон в Facebook. От подробных комментариев политолог отказывается, но кратко поясняет причину ухода из вуза так: «Там жопа, а в руководстве — идиоты».

Бедерсон отмечает, что по жизни любит бороться со злом и продвигаться в поисках объективной истины. Так же ему импонирует, когда слабый оказывается сильнее сильного, а низовая гражданская активность более эффективна, чем государственное управление.

Политолог в 2021 году сотрудничал с оппозиционной коалицией «Плюс один», члены которой пытались избраться в Пермскую городскую думу. Он был одним из организаторов публичных дебатов кандидатов на пост мэра Перми. Бедерсон также инициировал кампанию по лишению сенатора от Прикамья Андрея Климова звания «почетный профессор» Пермского университета из-за поправок в закон об образовании, которые инициировал политик. В ПГНИУ реагировать на заявления Бедерсона не стали. «Мы воздержимся от комментариев», — сказали URA.RU в пресс-службе вуза.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам