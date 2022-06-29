29 июня 2022

Борт «Уральских авиалиний» готовится экстренно сесть в Кольцово. В самолете 180 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, взлет самолета, airbus320, эйрбас320
Аэропорт Кольцово готовится принять борт из Бишкека Фото:

Из-за неисправности системы навигации самолет «Уральских авиалиний» готовится к вынужденной посадке в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«Airbus 320-211, сообщением Бишкек — Санкт-Петербург готовится к экстренной посадке в аэропорту Кольцово. Причина — неисправность системы навигации. На борту находится 180 человек», — уточнил инсайдер.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию. «Посадка вынужденная, сработала сигнализация о неисправности навигационной системы. Командир воздушного судна принял решение следовать в Кольцово для выяснения характера неисправности», — сообщили в «Уральских авиалиниях».

На всякий случай экстренные службы аэропорта приведены в состояние готовности. Посадка ожидается в ближайшие минуты.

Обновлено в 12.50: «Борт благополучно приземлился в Кольцово. В ближайшее время судно осмотрят специалисты, чтобы установить причину срабатывания системы навигации», — добавил источник.

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Из-за неисправности системы навигации самолет «Уральских авиалиний» готовится к вынужденной посадке в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Airbus 320-211, сообщением Бишкек — Санкт-Петербург готовится к экстренной посадке в аэропорту Кольцово. Причина — неисправность системы навигации. На борту находится 180 человек», — уточнил инсайдер. В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию. «Посадка вынужденная, сработала сигнализация о неисправности навигационной системы. Командир воздушного судна принял решение следовать в Кольцово для выяснения характера неисправности», — сообщили в «Уральских авиалиниях». На всякий случай экстренные службы аэропорта приведены в состояние готовности. Посадка ожидается в ближайшие минуты. Обновлено в 12.50: «Борт благополучно приземлился в Кольцово. В ближайшее время судно осмотрят специалисты, чтобы установить причину срабатывания системы навигации», — добавил источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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