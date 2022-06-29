Для Леона купят необходимый тренажер, который поможет ему восстановить мышцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Родителям маленького Леона из Нового Уренгоя помогли закрыть сбор средств на тренажер, благодаря которому малыш сможет восстановиться после тяжелейшей болезни СМА. Семье перечислили недостающие 140 тысяч рублей на следующий день после выхода статьи на URA.RU, рассказала корреспонденту агентства мама Екатерина Брейт.

«Спустя несколько часов после выхода статьи на URA.RU кто-то позвонил из окружного правительства и сказал, что нам помогут закрыть сбор. Сегодня утром перечислили недостающие 140 тысяч рублей. Наша семья выражает огромною благодарность вашему агентству и благотворителю из ЯНАО, который нам помог. Теперь наш малыш сможет восстановиться», — добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что семимесячному Леону отказали в помощи в ЯНАО. Многодетной семье необходимо было собрать 650 тысяч рублей на виброплатформу «Галилео», которая поможет восстановить мышцы после тяжелейшего генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии.