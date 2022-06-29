Трамвайные пути в центре Челябинска отремонтируют за 85 млн

Ремонты трамвайных путей пройдут до 15 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске объявили тендер на ремонт трамвайных путей. По данным сайта госзакупок, работы проведут на улицах Цвиллинга и Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе. Цена вопроса — 85 миллионов рублей.

«Подрядчик должен принять на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту трамвайных путей. Два объекта — улицы Цвиллинга и Первой Пятилетки», — сообщается в конкурсной документации.

На улице Цвиллинга пути отремонтируют на участке от перекрестка с улицей Тимирязева до перекрестка с улицами Свободы и Торговой. В Тракторозаводском районе работы пройдут от узла депо №1 до узла «Монтажный колледж».

По условиям контракта, подрядчику предоставят аванс в размере 45% стоимости договора. Приступить к работам компания должна будет после подписания контракта. Завершение ремонтов запланировано на 15 октября 2022 года.

До 7 июля центр закупок региона собирает заявки участников тендера. Итоги закупки подведут к 11 июля. Заказчиком работ выступило областное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области».