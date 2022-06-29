29 июня 2022

Трамвайные пути в центре Челябинска отремонтируют за 85 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, трамвайная остановка, улица цвиллинга
Ремонты трамвайных путей пройдут до 15 октября Фото:

В Челябинске объявили тендер на ремонт трамвайных путей. По данным сайта госзакупок, работы проведут на улицах Цвиллинга и Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе. Цена вопроса 85 миллионов рублей.

«Подрядчик должен принять на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту трамвайных путей. Два объекта — улицы Цвиллинга и Первой Пятилетки», — сообщается в конкурсной документации.

На улице Цвиллинга пути отремонтируют на участке от перекрестка с улицей Тимирязева до перекрестка с улицами Свободы и Торговой. В Тракторозаводском районе работы пройдут от узла депо №1 до узла «Монтажный колледж».

По условиям контракта, подрядчику предоставят аванс в размере 45% стоимости договора. Приступить к работам компания должна будет после подписания контракта. Завершение ремонтов запланировано на 15 октября 2022 года.

До 7 июля центр закупок региона собирает заявки участников тендера. Итоги закупки подведут к 11 июля. Заказчиком работ выступило областное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области».

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В Челябинске объявили тендер на ремонт трамвайных путей. По данным сайта госзакупок, работы проведут на улицах Цвиллинга и Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе. Цена вопроса — 85 миллионов рублей. «Подрядчик должен принять на себя обязательства по  выполнению работ по капитальному ремонту трамвайных путей. Два объекта — улицы Цвиллинга и Первой Пятилетки», — сообщается в конкурсной документации. На улице Цвиллинга пути отремонтируют на участке от перекрестка с улицей Тимирязева до перекрестка с улицами Свободы и Торговой. В Тракторозаводском районе работы пройдут от узла депо №1 до узла « Монтажный колледж » . По условиям контракта, подрядчику предоставят аванс в размере 45% стоимости договора. Приступить к работам компания должна будет после подписания контракта. Завершение ремонтов запланировано на 15 октября 2022 года. До 7 июля центр закупок региона собирает заявки участников тендера. Итоги закупки подведут к 11 июля. Заказчиком работ выступило областное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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