Центробанк перечислил подробности выпуска банкноты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России презентовал новую сторублевую купюру. Основными отличиями новой банкноты является добавление QR-кода, а также наличие в составе новых защитных материалов.

«Преобладающие цвета банкноты — оливковый, оранжевый. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета», — сообщает Центробанк РФ.

Согласно представленной банковским регулятором фотографии, на лицевой стороны новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал в честь советского солдата.

Новая купюра снабжена двумя серийными номерами. Кроме того, в качестве защиты на лицевой части расположен QR-код, ведущий на сайт Банка России. В бумагу также внедрены защитные волокна двух типов.

Лицевая сторона Фото: Банк России

Оборотная сторона Фото: Банк России