Банк России презентовал новую сторублевую купюру. Основными отличиями новой банкноты является добавление QR-кода, а также наличие в составе новых защитных материалов.
«Преобладающие цвета банкноты — оливковый, оранжевый. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета», — сообщает Центробанк РФ.
Согласно представленной банковским регулятором фотографии, на лицевой стороны новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал в честь советского солдата.
Новая купюра снабжена двумя серийными номерами. Кроме того, в качестве защиты на лицевой части расположен QR-код, ведущий на сайт Банка России. В бумагу также внедрены защитные волокна двух типов.
Лицевая сторона
Фото: Банк России
Оборотная сторона
Фото: Банк России
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Банк России презентовал новую сторублевую купюру. Основными отличиями новой банкноты является добавление QR-кода, а также наличие в составе новых защитных материалов. «Преобладающие цвета банкноты — оливковый, оранжевый. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета», — сообщает Центробанк РФ. Согласно представленной банковским регулятором фотографии, на лицевой стороны новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал в честь советского солдата. Новая купюра снабжена двумя серийными номерами. Кроме того, в качестве защиты на лицевой части расположен QR-код, ведущий на сайт Банка России. В бумагу также внедрены защитные волокна двух типов.