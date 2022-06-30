Новую сторублевую купюру презентовал Банк России. Фото

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Центробанк перечислил подробности выпуска банкноты Фото:

Банк России презентовал новую сторублевую купюру. Основными отличиями новой банкноты является добавление QR-кода, а также наличие в составе новых защитных материалов.

«Преобладающие цвета банкноты — оливковый, оранжевый. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета», — сообщает Центробанк РФ.

Согласно представленной банковским регулятором фотографии, на лицевой стороны новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал в честь советского солдата.

Новая купюра снабжена двумя серийными номерами. Кроме того, в качестве защиты на лицевой части расположен QR-код, ведущий на сайт Банка России. В бумагу также внедрены защитные волокна двух типов.

Лицевая сторона
Фото:
Оборотная сторона
Фото:

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Банк России презентовал новую сторублевую купюру. Основными отличиями новой банкноты является добавление QR-кода, а также наличие в составе новых защитных материалов. «Преобладающие цвета банкноты — оливковый, оранжевый. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета», — сообщает Центробанк РФ. Согласно представленной банковским регулятором фотографии, на лицевой стороны новой купюры будет изображена Спасская башня Московского Кремля. На оборотной стороне — Ржевский мемориал в честь советского солдата. Новая купюра снабжена двумя серийными номерами. Кроме того, в качестве защиты на лицевой части расположен QR-код, ведущий на сайт Банка России. В бумагу также внедрены защитные волокна двух типов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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