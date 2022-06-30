Акции «Газпрома» рухнули на 30 процентов

30 июня 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Акционеры «Газпромнефти» ранее заявили о невыплате дивидендов за 2021 год Фото: Александр Елизаров © URA.RU Акции «Газпрома» во время торгов снизились в цене почти на треть. Это произошло после решения акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация предоставлена Московской биржей. По информации биржи, по состоянию на 10:57 по московскому времени, акции снизились на 30 процентов — до 207,69 рубля за единицу. Однако уже через 10 минут акции замедлили падение — до 227,3 рубля за единицу. Падение акций было зафиксировано после заявления акционеров «Газпрома» о невыплате дивидендов за 2001 год. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Акции «Газпрома» во время торгов снизились в цене почти на треть. Это произошло после решения акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация предоставлена Московской биржей. По информации биржи, по состоянию на 10:57 по московскому времени, акции снизились на 30 процентов — до 207,69 рубля за единицу. Однако уже через 10 минут акции замедлили падение — до 227,3 рубля за единицу. Падение акций было зафиксировано после заявления акционеров «Газпрома» о невыплате дивидендов за 2001 год.