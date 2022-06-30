Акции «Газпрома» рухнули на 30 процентов

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Вечерний город. Ханты-Мансийск, газпром
Акционеры «Газпромнефти» ранее заявили о невыплате дивидендов за 2021 год Фото:

Акции «Газпрома» во время торгов снизились в цене почти на треть. Это произошло после решения акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация предоставлена Московской биржей.

По информации биржи, по состоянию на 10:57 по московскому времени, акции снизились на 30 процентов — до 207,69 рубля за единицу. Однако уже через 10 минут акции замедлили падение — до 227,3 рубля за единицу. Падение акций было зафиксировано после заявления акционеров «Газпрома» о невыплате дивидендов за 2001 год.

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Акции «Газпрома» во время торгов снизились в цене почти на треть. Это произошло после решения акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год. Информация предоставлена Московской биржей. По информации биржи, по состоянию на 10:57 по московскому времени, акции снизились на 30 процентов — до 207,69 рубля за единицу. Однако уже через 10 минут акции замедлили падение — до 227,3 рубля за единицу. Падение акций было зафиксировано после заявления акционеров «Газпрома» о невыплате дивидендов за 2001 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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