29 июня 2022

Жителей Нефтеюганска лишили пляжей из-за паразитов в воде и земле

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , море, природа, озеро, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, вода, пляж белый парус
В Нефтеюганске просто не нашли безопасного места под пляж Фото:

В мэрии Нефтеюганска (ХМАО) не собираются возводить пляж в пределах городской черты. Все ради безопасности жителей. Вода и почва в водоемах города не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Генеральным планом не предусмотрено устройство пляжей и мест для купания на территории города Нефтеюганска. В соответствии с информацией Центра гигиены и эпидемиологии ХМАО, в рамках эпидемиологического мониторинга почва и вода из водоемов Юганская-Обь, Акопас и Голубое озеро исследуются по химическим, бактериологическим и паразитологическим показателям. По результатам исследований почва и вода не соответствуют нормам», — сообщили в пресс-службе.

При этом в мэрии отметили, что не собираются ставить точку в этом вопросе. При корректировке генерального плана чиновники постараются выделить место под зону отдыха у воды. Также в планах преобразовать территорию и очистить озеро у «Лыжной базы». Этот объект победил при в голосовании жителей за благоустройство города. «В перечень предложений по благоустройству территории в районе „Лыжная базы“ входят, в том числе, очистка озера от излишнего количества растений и водорослей, ила, мусора и организация тропиночной сети вокруг водоема», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нефтеюганска просят у мэра города пляж. Нефтеюганцы обратились к главе Эльвире Бугай через соцсети с просьбой организовать в городе хоть одно место у воды для отдыха с баками под мусор, шезлонгами и зоной для барбекю.

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В мэрии Нефтеюганска (ХМАО) не собираются возводить пляж в пределах городской черты. Все ради безопасности жителей. Вода и почва в водоемах города не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе муниципалитета. «Генеральным планом не предусмотрено устройство пляжей и мест для купания на территории города Нефтеюганска. В соответствии с информацией Центра гигиены и эпидемиологии ХМАО, в рамках эпидемиологического мониторинга почва и вода из водоемов Юганская-Обь, Акопас и Голубое озеро исследуются по химическим, бактериологическим и паразитологическим показателям. По результатам исследований почва и вода не соответствуют нормам», — сообщили в пресс-службе. При этом в мэрии отметили, что не собираются ставить точку в этом вопросе. При корректировке генерального плана чиновники постараются выделить место под зону отдыха у воды. Также в планах преобразовать территорию и очистить озеро у «Лыжной базы». Этот объект победил при в голосовании жителей за благоустройство города. «В перечень предложений по благоустройству территории в районе „Лыжная базы“ входят, в том числе, очистка озера от излишнего количества растений и водорослей, ила, мусора и организация тропиночной сети вокруг водоема», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нефтеюганска просят у мэра города пляж. Нефтеюганцы обратились к главе Эльвире Бугай через соцсети с просьбой организовать в городе хоть одно место у воды для отдыха с баками под мусор, шезлонгами и зоной для барбекю.
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