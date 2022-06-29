29 июня 2022

В ЯНАО бизнесменам, занимающимся газификацией, возместят затраты

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в жилом доме на улице Индустрии, микрорайон Уралмаш. Екатеринбург, газ, газификация, газовики, домашний газ
Бизнесменам могут предоставить 20 миллионов на газификацию Фото:

Власти Муравленко (ЯНАО) безвозмездно предоставят гранты предпринимателям, которые занимаются газификацией системы теплоснабжения в городе. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Эта новая практика для Муравленко и округа в целом. Таким образом мы решили помочь нашим предпринимателям, занимающимся газоснабжением», — сообщили агентству в ведомстве.

Сумма субсидии зависит от потребности заявителя, но не может превышать 20 миллионов рублей. Целью гранта является компенсация затрат на газификацию системы теплоснабжения. В постановлении на сайте мэрии отметили, что денежные средства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, однако юрлицо должно пройти конкурсный отбор.

Ранее URA.RU сообщало, что в России началась программа по социальной газификации. Она создана для того, чтобы снизить затраты жителей на теплоснабжение. Льготникам Ямала власти частично компенсируют затраты на подключение к газораспределительным сетям. Сумма выплаты составит 100 тысяч рублей.

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Власти Муравленко (ЯНАО) безвозмездно предоставят гранты предпринимателям, которые занимаются газификацией системы теплоснабжения в городе. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Эта новая практика для Муравленко и округа в целом. Таким образом мы решили помочь нашим предпринимателям, занимающимся газоснабжением», — сообщили агентству в ведомстве. Сумма субсидии зависит от потребности заявителя, но не может превышать 20 миллионов рублей. Целью гранта является компенсация затрат на газификацию системы теплоснабжения. В постановлении на сайте мэрии отметили, что денежные средства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, однако юрлицо должно пройти конкурсный отбор. Ранее URA.RU сообщало, что в России началась программа по социальной газификации. Она создана для того, чтобы снизить затраты жителей на теплоснабжение. Льготникам Ямала власти частично компенсируют затраты на подключение к газораспределительным сетям. Сумма выплаты составит 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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