В ЯНАО бизнесменам, занимающимся газификацией, возместят затраты

Бизнесменам могут предоставить 20 миллионов на газификацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Муравленко (ЯНАО) безвозмездно предоставят гранты предпринимателям, которые занимаются газификацией системы теплоснабжения в городе. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Эта новая практика для Муравленко и округа в целом. Таким образом мы решили помочь нашим предпринимателям, занимающимся газоснабжением», — сообщили агентству в ведомстве.

Сумма субсидии зависит от потребности заявителя, но не может превышать 20 миллионов рублей. Целью гранта является компенсация затрат на газификацию системы теплоснабжения. В постановлении на сайте мэрии отметили, что денежные средства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, однако юрлицо должно пройти конкурсный отбор.

Ранее URA.RU сообщало, что в России началась программа по социальной газификации. Она создана для того, чтобы снизить затраты жителей на теплоснабжение. Льготникам Ямала власти частично компенсируют затраты на подключение к газораспределительным сетям. Сумма выплаты составит 100 тысяч рублей.