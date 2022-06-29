29 июня 2022

В Челябинске автомобиль влетел в остановку транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер, гибдд
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото:

В Челябинске 30 июня автомобиль «ВАЗ» 15-й модели влетел в остановку общественного транспорта в результате аварии с Lada Granta. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД города.

«Авария произошла сегодня по адресу Копейское шоссе, 40. Водитель Lada Granta двигался в прямом направлении со стороны Копейска и совершил столкновение с водителем автомобиля „ВАЗ“ 15-й модели, который от удара въехал в остановку общественного транспорта», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

В ведомстве отметили, что на остановке никто из горожан не пострадал. А вот водителю «пятнашки» 1969 года рождения и пассажирке Lada Granta 2002 года рождения понадобилась медицинская помощь.

«Водитель и пассажирка доставлены для осмотра в больницу. Диагноз пострадавших нам пока не предоставили», — отметили в ГИБДД.

Оба водителя отрицают свою вину в ДТП. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

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В Челябинске 30 июня автомобиль «ВАЗ» 15-й модели влетел в остановку общественного транспорта в результате аварии с Lada Granta. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД города. «Авария произошла сегодня по адресу Копейское шоссе, 40. Водитель Lada Granta двигался в прямом направлении со стороны Копейска и совершил столкновение с водителем автомобиля „ВАЗ“ 15-й модели, который от удара въехал в остановку общественного транспорта», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве отметили, что на остановке никто из горожан не пострадал. А вот водителю «пятнашки» 1969 года рождения и пассажирке Lada Granta 2002 года рождения понадобилась медицинская помощь. «Водитель и пассажирка доставлены для осмотра в больницу. Диагноз пострадавших нам пока не предоставили», — отметили в ГИБДД. Оба водителя отрицают свою вину в ДТП. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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