В Челябинске автомобиль влетел в остановку транспорта

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 30 июня автомобиль «ВАЗ» 15-й модели влетел в остановку общественного транспорта в результате аварии с Lada Granta. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД города.

«Авария произошла сегодня по адресу Копейское шоссе, 40. Водитель Lada Granta двигался в прямом направлении со стороны Копейска и совершил столкновение с водителем автомобиля „ВАЗ“ 15-й модели, который от удара въехал в остановку общественного транспорта», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

В ведомстве отметили, что на остановке никто из горожан не пострадал. А вот водителю «пятнашки» 1969 года рождения и пассажирке Lada Granta 2002 года рождения понадобилась медицинская помощь.

«Водитель и пассажирка доставлены для осмотра в больницу. Диагноз пострадавших нам пока не предоставили», — отметили в ГИБДД.

Оба водителя отрицают свою вину в ДТП. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.