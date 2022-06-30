Ученые озаботились здоровьем шахтеров и дальнобойщиков

30 июня 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Специалисты планируют производить функциональные продукты для работников вредных для здоровья отраслей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сотрудники НИИ биомедицины Алтайского государственного университета разрабатывают функциональные продукты для оздоровления шахтеров, металлургов, железнодорожников и дальнобойщиков. Первые образцы планируют выпустить к сентябрю 2022 года в рамках проекта «Здоровьесбережение», вошедшего в программу «Приоритет 2030». «Мы ставили перед собой задачу создать натуральные продукты, по своему действию направленные на помощь организму человека для самостоятельного восстановления. В настоящие время идет подготовка к сертификации продукции, регистрируются технические условия и готовятся декларации соответствия. Регистрация в качестве БАДов намечена на 2023 год. Предпромышленные образцы будут готовы к сентябрю текущего года. Мы готовы наладить производство уже в конце 2022 года», — рассказал URA.RU руководитель проекта, директор НИИ биомедицины Евгений Русин. Ученые планируют производить четыре вида функциональных продуктов. В их основу войдет биологически активное растительное сырье, произрастающее в Алтайском крае и в Сибири. Авторы проекта планируют сотрудничество с представителями санаторно-курортного комплекса Алтайского края, которые входят в консорциум проекта «Здоровьесбережение», а также крупными промышленными компаниями по всей России. Специалисты заявляют, что эта продукция составит достойную конкуренцию БАДам с сайта IHerb, на сегодняшний день запрещенного и недоступного в Российской Федерации. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики. Чтобы поддержать отечественных ученых и популяризировать российские разработки, в стране объявлено Десятилетие науки и технологий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сотрудники НИИ биомедицины Алтайского государственного университета разрабатывают функциональные продукты для оздоровления шахтеров, металлургов, железнодорожников и дальнобойщиков. Первые образцы планируют выпустить к сентябрю 2022 года в рамках проекта «Здоровьесбережение», вошедшего в программу «Приоритет 2030». «Мы ставили перед собой задачу создать натуральные продукты, по своему действию направленные на помощь организму человека для самостоятельного восстановления. В настоящие время идет подготовка к сертификации продукции, регистрируются технические условия и готовятся декларации соответствия. Регистрация в качестве БАДов намечена на 2023 год. Предпромышленные образцы будут готовы к сентябрю текущего года. Мы готовы наладить производство уже в конце 2022 года», — рассказал URA.RU руководитель проекта, директор НИИ биомедицины Евгений Русин. Ученые планируют производить четыре вида функциональных продуктов. В их основу войдет биологически активное растительное сырье, произрастающее в Алтайском крае и в Сибири. Авторы проекта планируют сотрудничество с представителями санаторно-курортного комплекса Алтайского края, которые входят в консорциум проекта «Здоровьесбережение», а также крупными промышленными компаниями по всей России. Специалисты заявляют, что эта продукция составит достойную конкуренцию БАДам с сайта IHerb, на сегодняшний день запрещенного и недоступного в Российской Федерации. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики. Чтобы поддержать отечественных ученых и популяризировать российские разработки, в стране объявлено Десятилетие науки и технологий.