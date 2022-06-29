Валихан Тургумбаев снова попытается достроить высотку в Златоусте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) в Росреестр на регистрацию сдали договор купли-продажи долгостроя в квартале «Металлист». Покупателем, по данным URA.RU, выступил представитель экс-депутата заксобрания региона Валихана Тургумбаева.

«Площадь участка объекта незавершенного строительства составляет 312,4 кв. метра. Степень готовности объекта — 40%, физический износ — 10%», — сообщается в протоколе аукциона на право заключения договора купли-продажи объекта.

Сделку, как держатель земельного участка под недостроенным зданием, провела мэрия Златоуста. На следующей неделе документы пройдут госрегистрацию. Покупателем признали Константина Крохалева из поселка Атлян Миасского городского округа. Крохалев заплатил за недострой 1 млн. 673 тыс. рублей. Также ежемесячно в бюджет Златоуста будут поступать арендные платежи. В администрации Златоуста не сообщили подробностей о личности покупателя. По информации URA.RU, он представляет интересы экс-депутата заксобрания региона Валихана Тургумбаева. Сам Тургумбаев на момент подготовки материала на телефонный звонок не ответил.

«Для нас главное, чтобы новый собственник обеспечил безопасность на объекте. Там рядом гуляют дети — новый собственник поставит охрану, чтобы исключить несчастный случай», — заявил URA.RU мэр Златоуста Максим Пекарский.

Фундамент дома был заложен в 1990 году, а в 2012 году объект приобрела компания Тургумбаева «Трест Уралавтострой». Предприятие заказало госэкспертизу, намереваясь уменьшить этажность дома и построить жилье. Однако планы реализованы не были. Одним из вариантов рассматривается возможность организации на купленных площадях офисного центра. В собрании депутатов Златоуста предложили отвести квартиры под реализацию программы расселения жителей из ветхоаварийного жилья и обеспечения квартирами воспитанников детского дома.

Фундамент в основание объекта заложили в 1990 году по новой для города технологии монолитного строительства Фото: газета «Златоустовский рабочий»

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