В Челябинске построят новый микрорайон на месте промзоны

Строительные работы начнутся в начале июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска на месте бывшей промзоны по адресу проспект Ленина, 4 построят новый микрорайон. Как сообщили URA.RU в компании «Голос. Девелопмент», работы начнутся в начале июля.

«Первый дом будет иметь переменную высотность в 6-10-17 этажей. В нем спроектировано более 30 удобных планировочных решений, в том числе квартиры-студии, квартиры с мастер-спальнями, постирочными, гардеробными и террасами. Первые жильцы получат ключи в декабре 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Голос. Девелопмент».

Как стало известно URA.RU, ранее эти земли принадлежали Челябинскому тракторному заводу (ЧТЗ), затем они перешли в собственность компании «КОНАР», основным совладельцем которого является Валерий Бондаренко. Два года назад «Голос. Девелопмент» выкупил участок под застройку. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU заявили, что документация на строительство утверждена.

Ранее в рамках комплексного развития территории было принято решение о строительстве нового микрорайона на месте старых домов в Ленинском районе. Во второй половине года проведут аукцион, на котором выяснится, какая компания будет реализовывать проект.