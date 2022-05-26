В Челябинске на месте старых домов построят новый микрорайон

В Челябинске построят новый микрорайон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска на месте старых домов построят новый микрорайон. Это будет сделано в рамках комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Челябинска.

«Во втором полугодии в Челябинске пройдет аукцион на право реализации комплексного развития территории жилой застройки в границах Копейского шоссе и улиц Обуховская, Туркменская, Уральская в Ленинском районе. Специалисты администрации города уже приступили к подготовке аукционной документации», — говорится на сайте.

Сейчас на территории КРТ находится 17 ветхих домов. В прошлом году их владельцы разрешили включить свою собственность в границы новой жилой застройки. Теперь согласно проекту КТР на месте старых домов появятся многоэтажные здания, школа и детский сад, а также будет благоустроена территория. На строительство микрорайона по проекту КРТ застройщику отводится семь лет.

Ранее сообщалось о том, что в Тракторозаводском районе Челябинска также возведут новый микрорайон с торгово-развлекательным комплексом, детским садом и мечетью. 2 июня в доме Архитектора пройдут публичные слушания по поводу внесения изменений в проект.