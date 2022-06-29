Суд помог уйти от срока осужденным после звонка Путина челябинцев

Суд признал законность возвращения дела Андрея Пязока и Сергея Вегельмана прокурору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

Седьмой кассационный суд отказал в кассационном представленим прокурора, просившего отменить решение Челябинского областного суда, который вернул в прокуратуру уголовное дело владельца челябинской фирмы «Речелстрой» Андрея Пязока и его топ-менеджера Сергея Вегельмана. Таким образом, когда дело снова будет рассмотрено судом первой инстанции, сроки уголовного преследования бизнесменов, из-за которых обманутым дольщикам звонил президент Владимир Путин, истекут, сообщил источник URA.RU в суде.

«Суд не увидел оснований для удовлетворения представления прокурора. Дело вернется в прокуратуру, затем в следствие, а когда снова придет в суд — сроки давности привлечения Пязока и Вегельмана к уголовной ответственности истекут. Таким образом права дольщиков останутся нарушенными, так как свои квартиры до сих пор получили не все пострадавшие», — рассказал источник.

На сайте суда информации о движении дела нет. Фирма Пязока строила многоэтажные жилые дома в челябинском микрорайоне Чурилово и в 16-м микрорайоне в Кургане. Однако дольщики так и не смогли въехать в свои квартиры в 2016 году, как было предусмотрено договором. По версии следствия, Пязок вывел их деньги в другие фирмы. В 2017 году в отношении Пязока начали расследование, но активизировали его после того, как Путин позвонил одной из дольщиц и пообещал разобраться. Через месяц Пязока задержали. Еще до суда он частично погасил ущерб дольщикам, а его стройки завершили уже другие компании.

Суд приговорил бизнесменов к двум годам и 1,5 годам колонии-поселения соответственно. Вердикт оспорили как прокуратура, так и их защитники. В итоге приговор был отменен областным судом 21 февраля, материалы дела вернули в прокуратуру для устранения нарушений, после чего прокуратура в защиту прав дольщиков направила кассационное представление.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам