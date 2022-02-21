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Осужденные после звонка Путина челябинцы намерены избежать срока. Инсайд

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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, пязок андрей, вегельман сергей
Андрей Пязок (слева) и Сергей Вегельман, скорее все, так и не доедут до колонии Фото:
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Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

Хозяин челябинской строительной компании «Речелстрой» Андрей Пязок и его топ-менеджер Сергей Вегельман, осужденные за обман дольщиков, могут избежать наказания. Об этом заявил URA.RU источник в силовых структурах, комментируя отмену приговора обоим бизнесменам Челябинским облсудом.

«Сейчас материалы дела вернут в прокуратуру. Оттуда они должны быть отправлены в СК для доследования. Потом опять в прокуратуру, и снова в суд — так срок давности и истечет», — пояснил URA.RU инсайдер.

По его словам, на время подачи апелляции Пязок и Вегельман не были отправлены в колонию-поселение, ожидая итогов ее рассмотрения. В прокуратуре Челябинской области воздержались от комментариев.

«Речелстрой» возводил многоэтажные жилые дома методом долевого строительства в челябинском микрорайоне Чурилово и в 16-м микрорайоне в Кургане. В 2017 году, когда все сроки сдачи жилья были сорваны, в отношении Пязока начали расследование. Однако, несмотря на многочисленные обращения обманутых дольщиков, с мертвой точки оно тронулось лишь после звонка президента Владимира Путина одной из дольщиц-активисток. Через месяц Пязока задержали. Еще до суда он вернул деньги, дома сдавали в эксплуатацию уже другие застройщики.

Суд приговорил бизнесменов к двум годам и 1,5 годам колонии-поселения соответственно. Вердикт оспорили как прокуратура, так и их защитники. В итоге приговор был отменен областным судом 21 февраля, материалы дела вернули в прокуратуру для подготовки к новому разбирательству.

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Хозяин челябинской строительной компании «Речелстрой» Андрей Пязок и его топ-менеджер Сергей Вегельман, осужденные за обман дольщиков, могут избежать наказания. Об этом заявил URA.RU источник в силовых структурах, комментируя отмену приговора обоим бизнесменам Челябинским облсудом. «Сейчас материалы дела вернут в прокуратуру. Оттуда они должны быть отправлены в СК для доследования. Потом опять в прокуратуру, и снова в суд — так срок давности и истечет», — пояснил URA.RU инсайдер. По его словам, на время подачи апелляции Пязок и Вегельман не были отправлены в колонию-поселение, ожидая итогов ее рассмотрения. В прокуратуре Челябинской области воздержались от комментариев. «Речелстрой» возводил многоэтажные жилые дома методом долевого строительства в челябинском микрорайоне Чурилово и в 16-м микрорайоне в Кургане. В 2017 году, когда все сроки сдачи жилья были сорваны, в отношении Пязока начали расследование. Однако, несмотря на многочисленные обращения обманутых дольщиков, с мертвой точки оно тронулось лишь после звонка президента Владимира Путина одной из дольщиц-активисток. Через месяц Пязока задержали. Еще до суда он вернул деньги, дома сдавали в эксплуатацию уже другие застройщики. Суд приговорил бизнесменов к двум годам и 1,5 годам колонии-поселения соответственно. Вердикт оспорили как прокуратура, так и их защитники. В итоге приговор был отменен областным судом 21 февраля, материалы дела вернули в прокуратуру для подготовки к новому разбирательству.
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