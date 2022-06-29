Пермский мэр написал заявление об отставке. Инсайд URA.RU подтвердился

30 июня 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Отставке мэра предшествовал конфликт с депутатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Юсьвинского муниципального округа Михаил Евсин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом ранее сообщали источники URA.RU. Депутаты думы будут рассматривать заявление Евсина на заседании 28 июля. На сегодняшнем заседании 30 июня депутаты перенесли на июль рассмотрение ежегодного отчета Евсина и ознакомились с его заявлением об уходе, рассказал URA.RU источник в территории. «Сегодня перенесли ежегодный отчет Евсина на 28 июля в связи с его отпуском. И.о. главы назначен его заместитель по экономическому развитию Николай Никулин. Тогда же, 28 июля, депутаты рассмотрят заявление Евсина об уходе», — рассказал инсайдер. После рассмотрения заявления Евсина на заседании 28 июля временно исполняющего обязанности главы назначат уже сами депутаты. Они также склоняются к кандидатуре Николая Никулина, говорят источники в депутатском корпусе. Сам Михаил Евсин будет в отпуске до 31 августа. Евсин подтвердил URA.RU, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется. От дальнейших комментариев он отказался. Ранее URA.RU сообщало, что политическом конфликте в территории и намерении Евсина уйти в досрочную отставку. Депутаты были критично настроены по отношению к нему и грозились поставить ему «неуд» по итогам отчета. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Глава Юсьвинского муниципального округа Михаил Евсин написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом ранее сообщали источники URA.RU. Депутаты думы будут рассматривать заявление Евсина на заседании 28 июля. На сегодняшнем заседании 30 июня депутаты перенесли на июль рассмотрение ежегодного отчета Евсина и ознакомились с его заявлением об уходе, рассказал URA.RU источник в территории. «Сегодня перенесли ежегодный отчет Евсина на 28 июля в связи с его отпуском. И.о. главы назначен его заместитель по экономическому развитию Николай Никулин. Тогда же, 28 июля, депутаты рассмотрят заявление Евсина об уходе», — рассказал инсайдер. После рассмотрения заявления Евсина на заседании 28 июля временно исполняющего обязанности главы назначат уже сами депутаты. Они также склоняются к кандидатуре Николая Никулина, говорят источники в депутатском корпусе. Сам Михаил Евсин будет в отпуске до 31 августа. Евсин подтвердил URA.RU, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется. От дальнейших комментариев он отказался. Ранее URA.RU сообщало, что политическом конфликте в территории и намерении Евсина уйти в досрочную отставку. Депутаты были критично настроены по отношению к нему и грозились поставить ему «неуд» по итогам отчета.