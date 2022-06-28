Политический конфликт привел к отставке пермского мэра

Депутаты и краевые политадминистраторы ждут, что Михаил Евсин напишут заявление об уходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Юсьвинского округа Михаил Евсин уходит в досрочную отставку. Как сообщил источник URA.RU, 29 июня Евсин должен написать заявление на отпуск, из которого уже не вернется. Причиной ухода является низкая эффективность главы, которая привела к конфликту с депутатами.

«На 30 июня у него намечен ежегодный отчет перед депутатами. Ждем, что 29 июня он уйдет в отпуск и напишет заявление о досрочном сложении полномочий. В администрации губернатора Евсину тоже сказали, чтобы уходил по-хорошему, как говорится, с грамотой за заслуги перед округом. Исполнять обязанности, скорее всего, будет его заместитель по экономическому развитию Николай Никулин», — говорит источник.

Отпуск у Михаила Евсина должен продлиться до 31 августа. А поскольку из-за его отпуска не состоится ежегодный отчет, то 28 июля, как планируют депутаты, они поставят вопрос об его отставке, и хотят сами назначат и. о. главы.

Михаил Евсин не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В администрации губернатора не стали комментировать предстоящую рокировку. Источник в политэлитах региона подтвердил информацию об уходе Евсина. По его данным, новый конкурс будет назначен в сентябре. Одним из претендентов на главу, по его данным, является Николай Никулин. Однако окончательно вопрос о том, кто возглавит округ после ухода Михаила Евсина, еще не решен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что у Евсина сложился конфликт с местными депутатами. Они хотели поставить ему «неуд» по итогам ежегодного отчета. Одного из них Евсин четыре раза увольнял с должности директора местного ДК. Михаил Евсин возглавляет Юсьвинский район с 2010 года. В 2019 году он сохранил должность после преобразования территории в округ.

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