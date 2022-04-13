В очередном пермском городе зреет политический конфликт

У депутатов накопилось много претензий к мэру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юсьвинском муниципальном округе в Пермском крае депутаты планируют поставить неудовлетворительную оценку главе территории Михаилу Евсину по итогам его ежегодного отчета. Как сообщает источник URA.RU в территории, к этому решению склоняется половина депутатов.

«Большинства в думе у Евсина нет. Многие депутаты настроены критично. Есть много негатива к его администрации в целом», — рассказывает собеседник.

Другой источник в Юсьве подтверждает, что местные элиты устали от политики Михаила Евсина. «Его в территории-то не бывает. Постоянно в Перми обитает, ходит по кабинетам, обивает пороги. Власть оставляет своим заместительницам, а к их компетенции есть вопросы», — говорит он.

Депутат Юсьвинской думы Руслан Меметов, который четыре раза выиграл у местной администрации суд по восстановлению в должности директора ДК, рассказывает, что ему работа Михаила Евсина «абсолютно не нравится». «Мои претензии основаны на объективных вещах, о них говорят мои избиратели», — говорит Меметов. Основные претензии — к кадровой политике Евсина. Отсюда, по словам депутата, вытекают проблемы в развитии спорта, состоянии культуры и т. д. Также, по его мнению, невидно никакой стратегии и конкретных планов по развитию округа. На переднем плане — «только борьба с неугодными».

Еще один депутат думы, попросивший не упоминать его имени, рассказал, что Михаил Евсин затеял проверку представительских расходов депутатов. Это их заметно рассердило.

Михаил Евсин заявил, что возможный «неуд» — «это политическое решение». Реальных причин, то есть невыполнения тех или иных показателей развития территории, нет. А что касается его частых командировок в Пермь, то, отметил Евсин, во взаимодействии с краем и заключается его работа. Таким образом территория получает деньги на реализацию своих проектов.

Отчет главы намечен на июнь. По закону два «неуда» подряд приводят к отставке главы муниципалитета. Источник в политтусовке региона добавляет, что сейчас Евсина в отставку, конечно, не отправят. Хотя у краевых властей тоже есть к нему претензии. Время неподходящее. По его словам, главе Юсьвы позволят досидеть до конца полномочий в 2024 году, но на новый срок он точно не пойдет.

Это не первая территория в крае, где депутаты конфликтуют с главой. В Большесосновском округе из-за противодействия нескольких думцев власти уже полгода не могут принять устав. В Александровском округе часть депутатов препятствовала избранию главы, срывая несколько конкурсов подряд. Ранее подобная ситуация сложилась в Пермском районе.

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