Свердловский завод, спасающий регион от дефицита бумаги, разоряют

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Выставка импортзамещающей продукции, совещание производителей и власти. Екатеринбург, выставка, бумага офисная
Десятки миллионов рублей требуют с завода, который спас уральцев от дефицита бумаги Фото:

На Туринский целлюлозно-бумажный завод (Туринск, Свердловская область), который вновь запустил производство бумаги весной 2022 года на фоне роста цен на импортный товар, были поданы семь исков о взыскании долгов. Согласно данным арбитражного суда, сумма заявлений превышает 20 млн рублей.

Так, исходя из данных арбитража, компания «К-Полимер» направила иск к туринскому заводу на сумму более 11 млн рублей. Еще 4,28 млн рублей с завода требует Туринское лесоперерабатывающее предприятие. Компания «KORAL IST» требует с предприятия более 2,3 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Туринский целлюлозно-бумажный завод планирует поставить офисную бумагу собственного производства в торговые сети в ближайшие недели. По словам заместителя гендиректора по коммерции Александра Марушенко, предприятие занималось производством офисной бумаги с 1939 и сейчас готово спасти регион от появившегося дефицита данного товара.

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На Туринский целлюлозно-бумажный завод (Туринск, Свердловская область), который вновь запустил производство бумаги весной 2022 года на фоне роста цен на импортный товар, были поданы семь исков о взыскании долгов. Согласно данным арбитражного суда, сумма заявлений превышает 20 млн рублей. Так, исходя из данных арбитража, компания «К-Полимер» направила иск к туринскому заводу на сумму более 11 млн рублей. Еще 4,28 млн рублей с завода требует Туринское лесоперерабатывающее предприятие. Компания «KORAL IST» требует с предприятия более 2,3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Туринский целлюлозно-бумажный завод планирует поставить офисную бумагу собственного производства в торговые сети в ближайшие недели. По словам заместителя гендиректора по коммерции Александра Марушенко, предприятие занималось производством офисной бумаги с 1939 и сейчас готово спасти регион от появившегося дефицита данного товара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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