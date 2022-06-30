Свердловский завод, спасающий регион от дефицита бумаги, разоряют

На Туринский целлюлозно-бумажный завод (Туринск, Свердловская область), который вновь запустил производство бумаги весной 2022 года на фоне роста цен на импортный товар, были поданы семь исков о взыскании долгов. Согласно данным арбитражного суда, сумма заявлений превышает 20 млн рублей.
Так, исходя из данных арбитража, компания «К-Полимер» направила иск к туринскому заводу на сумму более 11 млн рублей. Еще 4,28 млн рублей с завода требует Туринское лесоперерабатывающее предприятие. Компания «KORAL IST» требует с предприятия более 2,3 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что Туринский целлюлозно-бумажный завод планирует поставить офисную бумагу собственного производства в торговые сети в ближайшие недели. По словам заместителя гендиректора по коммерции Александра Марушенко, предприятие занималось производством офисной бумаги с 1939 и сейчас готово спасти регион от появившегося дефицита данного товара.
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На Туринский целлюлозно-бумажный завод (Туринск, Свердловская область), который вновь запустил производство бумаги весной 2022 года на фоне роста цен на импортный товар, были поданы семь исков о взыскании долгов. Согласно данным арбитражного суда, сумма заявлений превышает 20 млн рублей. Так, исходя из данных арбитража, компания «К-Полимер» направила иск к туринскому заводу на сумму более 11 млн рублей. Еще 4,28 млн рублей с завода требует Туринское лесоперерабатывающее предприятие. Компания «KORAL IST» требует с предприятия более 2,3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Туринский целлюлозно-бумажный завод планирует поставить офисную бумагу собственного производства в торговые сети в ближайшие недели. По словам заместителя гендиректора по коммерции Александра Марушенко, предприятие занималось производством офисной бумаги с 1939 и сейчас готово спасти регион от появившегося дефицита данного товара.