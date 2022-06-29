ФСБ вскрыла махинации в челябинской больнице

Под подозрением оказался главный врач медучреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет по материалам УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении главного врача Кунашакской центральной районной больницы Рината Рахматуллина. Его подозревают в махинации с выплатами, введенными в период пандемии коронавируса, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ („Мошенничество при получении выплат“). Рахматуллин допрошен подозреваемым, не задержан, от работы отстранен 29 июня», — рассказал источник.

В пресс-службе СУ СКР и УФСБ области информацию пока не комментируют. Известно, что сумма незаконных выплат составила около миллиона рублей. И.о. главного врача, по данным URA.RU, стала жена Рамхатуллина.