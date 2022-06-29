ФСБ вскрыла махинации в челябинской больнице

Следственный комитет по материалам УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении главного врача Кунашакской центральной районной больницы Рината Рахматуллина. Его подозревают в махинации с выплатами, введенными в период пандемии коронавируса, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ („Мошенничество при получении выплат“). Рахматуллин допрошен подозреваемым, не задержан, от работы отстранен 29 июня», — рассказал источник.
В пресс-службе СУ СКР и УФСБ области информацию пока не комментируют. Известно, что сумма незаконных выплат составила около миллиона рублей. И.о. главного врача, по данным URA.RU, стала жена Рамхатуллина.
Следственный комитет по материалам УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении главного врача Кунашакской центральной районной больницы Рината Рахматуллина. Его подозревают в махинации с выплатами, введенными в период пандемии коронавируса, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ („Мошенничество при получении выплат“). Рахматуллин допрошен подозреваемым, не задержан, от работы отстранен 29 июня», — рассказал источник. В пресс-службе СУ СКР и УФСБ области информацию пока не комментируют. Известно, что сумма незаконных выплат составила около миллиона рублей. И.о. главного врача, по данным URA.RU, стала жена Рамхатуллина.