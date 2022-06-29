29 июня 2022

ФСБ вскрыла махинации в челябинской больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
Под подозрением оказался главный врач медучреждения Фото:

Следственный комитет по материалам УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении главного врача Кунашакской центральной районной больницы Рината Рахматуллина. Его подозревают в махинации с выплатами, введенными в период пандемии коронавируса, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ („Мошенничество при получении выплат“). Рахматуллин допрошен подозреваемым, не задержан, от работы отстранен 29 июня», — рассказал источник.

В пресс-службе СУ СКР и УФСБ области информацию пока не комментируют. Известно, что сумма незаконных выплат составила около миллиона рублей. И.о. главного врача, по данным URA.RU, стала жена Рамхатуллина.

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Следственный комитет по материалам УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении главного врача Кунашакской центральной районной больницы Рината Рахматуллина. Его подозревают в махинации с выплатами, введенными в период пандемии коронавируса, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ („Мошенничество при получении выплат“). Рахматуллин допрошен подозреваемым, не задержан, от работы отстранен 29 июня», — рассказал источник. В пресс-службе СУ СКР и УФСБ области информацию пока не комментируют. Известно, что сумма незаконных выплат составила около миллиона рублей. И.о. главного врача, по данным URA.RU, стала жена Рамхатуллина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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