Госдума обязала власти создавать страницы в соцсетях

Государственная дума РФ приняла закон, обязывающий органы власти, местное самоуправление и подведомственные организации создавать официальные страницы в соцсетях. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Госдума окончательно приняла наш закон о госпабликах! Теперь органы власти, МСУ и подведомственные им организации будут обязаны создавать официальные страницы в соцсетях», — написал Хинштейн в Telegram.
По мнению депутата, новый закон является прекрасной возможностью наладить связь между властью и гражданами. «Мы устанавливаем прямой механизм взаимодействия между соцсетями, страницами органов власти и сайтом Госуслуг — граждане смогут сразу же перейти на соответствующий портал и получить услугу», — уточнил депутат.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Государственная дума РФ приняла закон, обязывающий органы власти, местное самоуправление и подведомственные организации создавать официальные страницы в соцсетях. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Госдума окончательно приняла наш закон о госпабликах! Теперь органы власти, МСУ и подведомственные им организации будут обязаны создавать официальные страницы в соцсетях», — написал Хинштейн в Telegram. По мнению депутата, новый закон является прекрасной возможностью наладить связь между властью и гражданами. «Мы устанавливаем прямой механизм взаимодействия между соцсетями, страницами органов власти и сайтом Госуслуг — граждане смогут сразу же перейти на соответствующий портал и получить услугу», — уточнил депутат.