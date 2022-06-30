Госдума обязала власти создавать страницы в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть ВКонтакте. Курган, наушники, вконтакте, соцсеть, пк, мессенджер, персональный компьютер, социальная сеть, вк, интернет, компьютер, интернет зависимость
Из закона следует, что власти будут обязаны вести страницы в социальных сетях Фото:

Государственная дума РФ приняла закон, обязывающий органы власти, местное самоуправление и подведомственные организации создавать официальные страницы в соцсетях. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Госдума окончательно приняла наш закон о госпабликах! Теперь органы власти, МСУ и подведомственные им организации будут обязаны создавать официальные страницы в соцсетях», — написал Хинштейн в Telegram.

По мнению депутата, новый закон является прекрасной возможностью наладить связь между властью и гражданами. «Мы устанавливаем прямой механизм взаимодействия между соцсетями, страницами органов власти и сайтом Госуслуг — граждане смогут сразу же перейти на соответствующий портал и получить услугу», — уточнил депутат.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Государственная дума РФ приняла закон, обязывающий органы власти, местное самоуправление и подведомственные организации создавать официальные страницы в соцсетях. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Госдума окончательно приняла наш закон о госпабликах! Теперь органы власти, МСУ и подведомственные им организации будут обязаны создавать официальные страницы в соцсетях», — написал Хинштейн в Telegram. По мнению депутата, новый закон является прекрасной возможностью наладить связь между властью и гражданами. «Мы устанавливаем прямой механизм взаимодействия между соцсетями, страницами органов власти и сайтом Госуслуг — граждане смогут сразу же перейти на соответствующий портал и получить услугу», — уточнил депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...