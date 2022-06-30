Военный ЛНР: ВСУ из-за безысходности бомбят жилые дома в Изюме

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Украинские бойцы используют «подлые методы» ведения боя, заявил командир НМ ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные обстреливают дома гражданских, не имея возможности нанести удар по позициям противника в пригороде Изюма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал командир 2-й роты 3-го батальона 204 полка Народной милиции ЛНР с позывным «Прокоп».

«Украинцы бьют вслепую, хаотично. По нам достать не могут, поэтому разрушают гражданские дома», — поделился военный.

По словам командира, западное вооружение не приносит большой пользы украинским бойцам. «Были у них британские гаубицы М777, не сильно они им помогли. Мы их вычислили и уничтожили. На Изюмском направлении у них такого оружия уже нет», — отметил собеседник.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия Вооруженных сил РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донбасса.

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Украинские военные обстреливают дома гражданских, не имея возможности нанести удар по позициям противника в пригороде Изюма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал командир 2-й роты 3-го батальона 204 полка Народной милиции ЛНР с позывным «Прокоп». «Украинцы бьют вслепую, хаотично. По нам достать не могут, поэтому разрушают гражданские дома», — поделился военный. По словам командира, западное вооружение не приносит большой пользы украинским бойцам. «Были у них британские гаубицы М777, не сильно они им помогли. Мы их вычислили и уничтожили. На Изюмском направлении у них такого оружия уже нет», — отметил собеседник. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия Вооруженных сил РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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