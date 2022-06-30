Военный ЛНР: ВСУ из-за безысходности бомбят жилые дома в Изюме

Украинские военные обстреливают дома гражданских, не имея возможности нанести удар по позициям противника в пригороде Изюма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал командир 2-й роты 3-го батальона 204 полка Народной милиции ЛНР с позывным «Прокоп».
«Украинцы бьют вслепую, хаотично. По нам достать не могут, поэтому разрушают гражданские дома», — поделился военный.
По словам командира, западное вооружение не приносит большой пользы украинским бойцам. «Были у них британские гаубицы М777, не сильно они им помогли. Мы их вычислили и уничтожили. На Изюмском направлении у них такого оружия уже нет», — отметил собеседник.
На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия Вооруженных сил РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донбасса.
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Украинские военные обстреливают дома гражданских, не имея возможности нанести удар по позициям противника в пригороде Изюма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал командир 2-й роты 3-го батальона 204 полка Народной милиции ЛНР с позывным «Прокоп». «Украинцы бьют вслепую, хаотично. По нам достать не могут, поэтому разрушают гражданские дома», — поделился военный. По словам командира, западное вооружение не приносит большой пользы украинским бойцам. «Были у них британские гаубицы М777, не сильно они им помогли. Мы их вычислили и уничтожили. На Изюмском направлении у них такого оружия уже нет», — отметил собеседник. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия Вооруженных сил РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донбасса.