Курганская экс-сотрудница налоговой отсудила деньги за увольнение

Жительница Курганской области отсудила более 75 тысяч рублей у налоговой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Альменевского района Курганской области отсудила более 75 тысяч рублей у налоговой после своего сокращения из инспекции. Об этом говорится на сайте курганского областного суда.

«Женщину сократили в марте 2021 года, в связи с этим работодатель выплатил ей компенсацию в размере 90 986 рублей и выплату за неиспользуемый отпуск — 13,5 тысяч. Но организация не учла суммы выплаченных ей средств материального стимулирования и единовременных премий. Поэтому бывшая сотрудница подала в суд на Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Курганской области», — говорится в постановлении.

Всего она потребовала с налоговой 75 285 рублей, которые включают в себя проценты за задержки недоплаченных выплат, задолженности по компенсации за неиспользованный отпуск и возмещение морального вреда. В марте Альменевский районный суд принял решение удовлетворить иск женщины и обязать налоговую выплатить ей денежную компенсацию. Инспекция не согласилась с решением и подала апелляционную жалобу, однако суд ее отклонил.

Ранее URA.RU писало, что учитель Звериноголовской школы Владимир Кочеулов выиграл второй суд по иску об отмене незаконных приказов о направлении его на психиатрическое освидетельствование и об отстранении от работы. Курганский областной суд отклонил апелляцию школы, психоневрологической больницы и департамента образования.