27 июня 2022

Курганские чиновники проиграли суд со скандальным учителем

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Курганский областной суд отклонил апелляцию по делу учителя Кочеулова (на фото слева) Фото:

Учитель Звериноголовской школы Владимир Кочеулов выиграл второй суд по иску об отмене незаконных приказов о направлении его на психиатрическое освидетельствование и об отстранении от работы. Курганский областной суд 28 июня отклонил апелляцию школы, психоневрологической больницы и департамента образования на решение районного суда, сообщил URA.RU Кочеулов.

«Мои оппоненты подали апелляционную жалобу на решение Звериноголовского районного суда. Сегодня Курганский областной суд оставил в силе решение районного суда, которое было в мою пользу. На судебном заседании присутствовал уполномоченный по правам человека в Курганской области, со стороны оппонентов — главврач Курганской психоневрологической больницы, юрист департамента образования Курганской области, представитель школы. Будут ли подавать кассацию, не знаю», — сказал Владимир Кочеулов.

Уполномоченный по правам человека Борис Шалютин отметил, что учителя средних образовательных школ согласно законодательству РФ не подлежат обязательному психиатрическому освидетельствованию. Кроме того, прохождение Кочеуловым освидетельствования происходило с грубыми нарушениями процедуры, а выданное заключение не содержало противопоказаний для осуществления педагогической деятельности.

URA.RU писало, что учитель истории Звериноголовской школы Владимир Кочеулов был отстранен от работы 14 декабря 2021 года из-за заключения психиатров. Педагог заявил, что местные чиновники таким образом решили избавиться от него из-за его активной позиции по защите прав учителей. Он рассказал, что в больнице была нарушена процедура психиатрического освидетельствования. Врачу была представлена отрицательная характеристика Кочеулова, на основании которой ему предложили пройти тест, а затем рекомендовали обследование в стационаре.

Кочеулов обратился к уполномоченному по правам человека Борису Шалютину и подал в суд на школу и психбольницу. 21 апреля Звериноголовский суд заставил школу вернуть Владимира Кочеулова на работу, а также постановил взыскать в его пользу зарплату за время отстранения и компенсацию морального вреда — всего более 42 тысяч рублей. Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.

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Учитель Звериноголовской школы Владимир Кочеулов выиграл второй суд по иску об отмене незаконных приказов о направлении его на психиатрическое освидетельствование и об отстранении от работы. Курганский областной суд 28 июня отклонил апелляцию школы, психоневрологической больницы и департамента образования на решение районного суда, сообщил URA.RU Кочеулов. «Мои оппоненты подали апелляционную жалобу на решение Звериноголовского районного суда. Сегодня Курганский областной суд оставил в силе решение районного суда, которое было в мою пользу. На судебном заседании присутствовал уполномоченный по правам человека в Курганской области, со стороны оппонентов — главврач Курганской психоневрологической больницы, юрист департамента образования Курганской области, представитель школы. Будут ли подавать кассацию, не знаю», — сказал Владимир Кочеулов. Уполномоченный по правам человека Борис Шалютин отметил, что учителя средних образовательных школ согласно законодательству РФ не подлежат обязательному психиатрическому освидетельствованию. Кроме того, прохождение Кочеуловым освидетельствования происходило с грубыми нарушениями процедуры, а выданное заключение не содержало противопоказаний для осуществления педагогической деятельности. URA.RU писало, что учитель истории Звериноголовской школы Владимир Кочеулов был отстранен от работы 14 декабря 2021 года из-за заключения психиатров. Педагог заявил, что местные чиновники таким образом решили избавиться от него из-за его активной позиции по защите прав учителей. Он рассказал, что в больнице была нарушена процедура психиатрического освидетельствования. Врачу была представлена отрицательная характеристика Кочеулова, на основании которой ему предложили пройти тест, а затем рекомендовали обследование в стационаре. Кочеулов обратился к уполномоченному по правам человека Борису Шалютину и подал в суд на школу и психбольницу. 21 апреля Звериноголовский суд заставил школу вернуть Владимира Кочеулова на работу, а также постановил взыскать в его пользу зарплату за время отстранения и компенсацию морального вреда — всего более 42 тысяч рублей. Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.
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