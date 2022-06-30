Швеция пошла на ультиматум Эрдогана 30 июня 2022 в 19:10 Размер текста - 17 + Швеция передаст Турции 73 террориста Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Швеция согласилась выдать Турции террористов. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО. «Турция получила гарантии по экстрадиции членов РПК из Швеции, их больше 70», — заявил Эрдоган. Его слова передает ТАСС. Также президент уточнил, что парламент Турции не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят свои обязательства. Ранее Турция блокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Причиной выступили разногласия Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партией Курдистана. Однако позже Турция заявила, что поддерживает вступление стран в альянс. Йенс Столтенберг сообщил, что страны вступят в НАТО 5 июля. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Швеция согласилась выдать Турции террористов. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО. «Турция получила гарантии по экстрадиции членов РПК из Швеции, их больше 70», — заявил Эрдоган. Его слова передает ТАСС. Также президент уточнил, что парламент Турции не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят свои обязательства. Ранее Турция блокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Причиной выступили разногласия Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партией Курдистана. Однако позже Турция заявила, что поддерживает вступление стран в альянс. Йенс Столтенберг сообщил, что страны вступят в НАТО 5 июля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям