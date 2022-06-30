Швеция пошла на ультиматум Эрдогана

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, эрдоган реджеп тайип
Швеция передаст Турции 73 террориста Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Швеция согласилась выдать Турции террористов. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО.

«Турция получила гарантии по экстрадиции членов РПК из Швеции, их больше 70», — заявил Эрдоган. Его слова передает ТАСС. Также президент уточнил, что парламент Турции не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят свои обязательства.

Ранее Турция блокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Причиной выступили разногласия Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партией Курдистана. Однако позже Турция заявила, что поддерживает вступление стран в альянс. Йенс Столтенберг сообщил, что страны вступят в НАТО 5 июля.

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Швеция согласилась выдать Турции террористов. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО. «Турция получила гарантии по экстрадиции членов РПК из Швеции, их больше 70», — заявил Эрдоган. Его слова передает ТАСС. Также президент уточнил, что парламент Турции не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят свои обязательства. Ранее Турция блокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Причиной выступили разногласия Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партией Курдистана. Однако позже Турция заявила, что поддерживает вступление стран в альянс. Йенс Столтенберг сообщил, что страны вступят в НАТО 5 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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