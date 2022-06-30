В центре Екатеринбурга горит крыша здания

В Екатеринбурге в центре города на пересечении улиц Пролетарская и Первомайская горит крыша здания. Об этом сообщают читатели URA.RU
«Три пожарных машины проехали сейчас, центр задымлен», — передает один из читателей. Судя по видео другого очевидца, пожар начался на чердаке здания.
Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области пояснила, что в 18.59 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на пересечении улиц Пролетарской и Первомайской. В настоящий момент к месту пожара отправились восемь человек личного состава на трех единицах спецтехники.
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Дополнено в 19:34: «По уточненной информации на площади 80 кв. м горит кровля неэксплуатируемого 2-этажного строения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений людей в здании не было», — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Сейчас пожарные принимают меры по недопущению распространения огня. На тушении работают 16 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.
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В Екатеринбурге в центре города на пересечении улиц Пролетарская и Первомайская горит крыша здания. Об этом сообщают читатели URA.RU «Три пожарных машины проехали сейчас, центр задымлен», — передает один из читателей. Судя по видео другого очевидца, пожар начался на чердаке здания. Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области пояснила, что в 18.59 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на пересечении улиц Пролетарской и Первомайской. В настоящий момент к месту пожара отправились восемь человек личного состава на трех единицах спецтехники. Дополнено в 19:34: «По уточненной информации на площади 80 кв. м горит кровля неэксплуатируемого 2-этажного строения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений людей в здании не было», — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Сейчас пожарные принимают меры по недопущению распространения огня. На тушении работают 16 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.