В центре Екатеринбурга горит крыша здания

30 июня 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Как сообщают пожарные, горит нежилое здание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в центре города на пересечении улиц Пролетарская и Первомайская горит крыша здания. Об этом сообщают читатели URA.RU «Три пожарных машины проехали сейчас, центр задымлен», — передает один из читателей. Судя по видео другого очевидца, пожар начался на чердаке здания. Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области пояснила, что в 18.59 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на пересечении улиц Пролетарской и Первомайской. В настоящий момент к месту пожара отправились восемь человек личного состава на трех единицах спецтехники. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Дополнено в 19:34: «По уточненной информации на площади 80 кв. м горит кровля неэксплуатируемого 2-этажного строения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений людей в здании не было», — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Сейчас пожарные принимают меры по недопущению распространения огня. На тушении работают 16 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в центре города на пересечении улиц Пролетарская и Первомайская горит крыша здания. Об этом сообщают читатели URA.RU «Три пожарных машины проехали сейчас, центр задымлен», — передает один из читателей. Судя по видео другого очевидца, пожар начался на чердаке здания. Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области пояснила, что в 18.59 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на пересечении улиц Пролетарской и Первомайской. В настоящий момент к месту пожара отправились восемь человек личного состава на трех единицах спецтехники. Дополнено в 19:34: «По уточненной информации на площади 80 кв. м горит кровля неэксплуатируемого 2-этажного строения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений людей в здании не было», — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Сейчас пожарные принимают меры по недопущению распространения огня. На тушении работают 16 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.