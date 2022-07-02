Врач Русакова: вода в пластиковых бутылках может привести к раку

03 июля 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Важно хранить пластиковые бутылки и иные упаковки в тени, сказала Дарья Русакова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пить воду из пластиковых бутылок может быть опасно. Если тара лежит на солнце, материал, из которой она сделана, начинает разрушаться и в дальнейшем накопленные частицы вещества могут стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова. «Если воду в пластиковых бутылках хранить на открытом солнце или при высокой температуре, этот материал будет разрушаться, и частички пластика могут попасть в пищу, что, соответственно, может нанести вред организму. Необязательно, что этот вред будет явно видимым, но доказано, что это может спровоцировать развитие онкологических заболеваний», — сказала Дарья Русакова. Диетолог объяснила, как необходимо хранить пищевой пластик, чтобы он не навредил организму. «Нужно, чтобы он находился вдали от прямых солнечных лучей. Важно соблюдать и температурный режим. Обычно на пластике и пластиковых пакетах указывается, можно ли их подвергать термической обработке, нагреванию, использованию в СВЧ печах», — объяснила врач. Специалист предупредила, что долго хранить пищу в полиэтиленовых пакетах опасно. «Если продукты находятся не в вакууме, то можно таким образом держать их сутки. В дальнейшем пища будет портиться и, соответственно, могут развиваться различные бактерии, что может привести к кишечным инфекциям. Международный день отказа от пластиковых пакетов отмечается 3 июля. Всем, кому небезразлично будущее нашей планеты, предлагается перестать их использования и выбирать более альтернативные варианты — бумажные пакеты, текстильные эко-сумки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Пить воду из пластиковых бутылок может быть опасно. Если тара лежит на солнце, материал, из которой она сделана, начинает разрушаться и в дальнейшем накопленные частицы вещества могут стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова. «Если воду в пластиковых бутылках хранить на открытом солнце или при высокой температуре, этот материал будет разрушаться, и частички пластика могут попасть в пищу, что, соответственно, может нанести вред организму. Необязательно, что этот вред будет явно видимым, но доказано, что это может спровоцировать развитие онкологических заболеваний», — сказала Дарья Русакова. Диетолог объяснила, как необходимо хранить пищевой пластик, чтобы он не навредил организму. «Нужно, чтобы он находился вдали от прямых солнечных лучей. Важно соблюдать и температурный режим. Обычно на пластике и пластиковых пакетах указывается, можно ли их подвергать термической обработке, нагреванию, использованию в СВЧ печах», — объяснила врач. Специалист предупредила, что долго хранить пищу в полиэтиленовых пакетах опасно. «Если продукты находятся не в вакууме, то можно таким образом держать их сутки. В дальнейшем пища будет портиться и, соответственно, могут развиваться различные бактерии, что может привести к кишечным инфекциям. Международный день отказа от пластиковых пакетов отмечается 3 июля. Всем, кому небезразлично будущее нашей планеты, предлагается перестать их использования и выбирать более альтернативные варианты — бумажные пакеты, текстильные эко-сумки.