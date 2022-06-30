Участники спецоперации получат новый статус 30 июня 2022 в 19:44 Размер текста - 17 + Госдума решила приравнять участников спецоперации к ветеранам боевых действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий статус ветерана боевых действий участникам спецоперации на Украине. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Госдумы. «В I чтении принят законопроект об установлении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года», — сообщается в telegram-канале «ДумаТВ.Brief». Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Телеканал «Царьгад» отмечал, что вернувшиеся со спецоперации военнослужащие прошли переподготовку и готовы отправиться на новое место службы. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий статус ветерана боевых действий участникам спецоперации на Украине. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Госдумы. «В I чтении принят законопроект об установлении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года», — сообщается в telegram-канале «ДумаТВ.Brief». Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Телеканал «Царьгад» отмечал, что вернувшиеся со спецоперации военнослужащие прошли переподготовку и готовы отправиться на новое место службы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям