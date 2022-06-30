Участники спецоперации получат новый статус

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий статус ветерана боевых действий участникам спецоперации на Украине. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Госдумы.
«В I чтении принят законопроект об установлении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года», — сообщается в telegram-канале «ДумаТВ.Brief».
Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Телеканал «Царьгад» отмечал, что вернувшиеся со спецоперации военнослужащие прошли переподготовку и готовы отправиться на новое место службы.
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Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий статус ветерана боевых действий участникам спецоперации на Украине. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Госдумы. «В I чтении принят законопроект об установлении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года», — сообщается в telegram-канале «ДумаТВ.Brief». Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Телеканал «Царьгад» отмечал, что вернувшиеся со спецоперации военнослужащие прошли переподготовку и готовы отправиться на новое место службы.