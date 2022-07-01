Врач Шеляков рассказал о лечебных свойствах собак

02 июля 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Присутствие в доме собаки генетически несет успокоительный эффект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Присутствие в доме собаки и общение с ней помогает сформировать у хозяев правильный сердечный ритм. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. «Считается, что собаки формируют правильный сердечный ритм у человека. Дело в том, что с давних времен наличие этого животного в жилище означало, что охота закончилась, все дома и все хорошо. Поэтому присутствие собаки в месте проживания, во-первых, генетически дает человеку успокоительный эффект, а, во-вторых, создает определенный моцион, особенно у одиноких, пожилых людей. С животными приходится прогуливаться, что также положительно влияет на общий ритм, здоровье и настроение», — объяснил Михаил Шеляков. Ветеринарный врач подчеркнул, что коммуникация с собакой позволяет ребенку освоить жизненные навыки. «Канистерапия, то есть реабилитация с использованием специально обученных собак, в основном используется для детей с задержкой развития, с различными формами неврологических заболеваний, например, с такими, как врожденный ДЦП. Коммуникация с животным, которое чутко реагирует на любые действия со стороны человека, позволяет быстрее осваивать жизненные навыки. Маленькие дети общаются с собакой на равных, то есть у них контакт гораздо ближе, чем, например, со взрослым воспитателем, который говорит что-то, что надо выполнить», — заметил Шеляков. Собаководы всех стран с 2012 года отмечают 2 июля международный день питомцев. Хотя официального признания праздник пока так и не получил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Присутствие в доме собаки и общение с ней помогает сформировать у хозяев правильный сердечный ритм. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. «Считается, что собаки формируют правильный сердечный ритм у человека. Дело в том, что с давних времен наличие этого животного в жилище означало, что охота закончилась, все дома и все хорошо. Поэтому присутствие собаки в месте проживания, во-первых, генетически дает человеку успокоительный эффект, а, во-вторых, создает определенный моцион, особенно у одиноких, пожилых людей. С животными приходится прогуливаться, что также положительно влияет на общий ритм, здоровье и настроение», — объяснил Михаил Шеляков. Ветеринарный врач подчеркнул, что коммуникация с собакой позволяет ребенку освоить жизненные навыки. «Канистерапия, то есть реабилитация с использованием специально обученных собак, в основном используется для детей с задержкой развития, с различными формами неврологических заболеваний, например, с такими, как врожденный ДЦП. Коммуникация с животным, которое чутко реагирует на любые действия со стороны человека, позволяет быстрее осваивать жизненные навыки. Маленькие дети общаются с собакой на равных, то есть у них контакт гораздо ближе, чем, например, со взрослым воспитателем, который говорит что-то, что надо выполнить», — заметил Шеляков. Собаководы всех стран с 2012 года отмечают 2 июля международный день питомцев. Хотя официального признания праздник пока так и не получил.