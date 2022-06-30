Коневоды перехитрили мэрию, запретившую лошадей в центре Тюмени. Фото

01 июля 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Предприниматели-коневоды теперь предоставляют свои услуги на Текутьевском бульваре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Предприниматели-коневоды перебрались на Текутьевский бульвар после запрета катания на лошадях и повозках на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. Об этом сообщил «Наш город». Ранее в пресс-службе городской администрации рассказали, что пресечением незаконной деятельности в центре Тюмени будут заниматься специальные патрули. «После того как коневодам запретили оказывать услуги на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени, они перешли на Текутьевский бульвар», — сообщило издание «Наш город». На новом месте подростки уже предлагают услуги катания на пони. Ранее URA.RU сообщало, что на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени запретили катание на лошадях и повозках. Пресс-служба администрации города уточнила, что в основном эти услуги предлагают подростки, которые не имеют лицензии на подобную деятельность и не могут нести ответственность за жизни и здоровье клиентов. В местах запрета появилась профессиональная охрана, пресекающая незаконную деятельность. Фото: издание «Наш город» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Предприниматели-коневоды перебрались на Текутьевский бульвар после запрета катания на лошадях и повозках на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. Об этом сообщил «Наш город». Ранее в пресс-службе городской администрации рассказали, что пресечением незаконной деятельности в центре Тюмени будут заниматься специальные патрули. «После того как коневодам запретили оказывать услуги на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени, они перешли на Текутьевский бульвар», — сообщило издание «Наш город». На новом месте подростки уже предлагают услуги катания на пони. Ранее URA.RU сообщало, что на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени запретили катание на лошадях и повозках. Пресс-служба администрации города уточнила, что в основном эти услуги предлагают подростки, которые не имеют лицензии на подобную деятельность и не могут нести ответственность за жизни и здоровье клиентов. В местах запрета появилась профессиональная охрана, пресекающая незаконную деятельность.