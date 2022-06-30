30 июня 2022
29 июня 2022

Коневоды перехитрили мэрию, запретившую лошадей в центре Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральная площадь «‎Цветной бульвар»‎. Тюмень , ребенок, мама, пони, катание на пони
Предприниматели-коневоды теперь предоставляют свои услуги на Текутьевском бульваре Фото:

Предприниматели-коневоды перебрались на Текутьевский бульвар после запрета катания на лошадях и повозках на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. Об этом сообщил «Наш город». Ранее в пресс-службе городской администрации рассказали, что пресечением незаконной деятельности в центре Тюмени будут заниматься специальные патрули.

«После того как коневодам запретили оказывать услуги на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени, они перешли на Текутьевский бульвар», — сообщило издание «Наш город». На новом месте подростки уже предлагают услуги катания на пони.

Ранее URA.RU сообщало, что на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени запретили катание на лошадях и повозках. Пресс-служба администрации города уточнила, что в основном эти услуги предлагают подростки, которые не имеют лицензии на подобную деятельность и не могут нести ответственность за жизни и здоровье клиентов. В местах запрета появилась профессиональная охрана, пресекающая незаконную деятельность.

Фото:

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Предприниматели-коневоды перебрались на Текутьевский бульвар после запрета катания на лошадях и повозках на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени. Об этом сообщил «Наш город». Ранее в пресс-службе городской администрации рассказали, что пресечением незаконной деятельности в центре Тюмени будут заниматься специальные патрули. «После того как коневодам запретили оказывать услуги на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени, они перешли на Текутьевский бульвар», — сообщило издание «Наш город». На новом месте подростки уже предлагают услуги катания на пони. Ранее URA.RU сообщало, что на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени запретили катание на лошадях и повозках. Пресс-служба администрации города уточнила, что в основном эти услуги предлагают подростки, которые не имеют лицензии на подобную деятельность и не могут нести ответственность за жизни и здоровье клиентов. В местах запрета появилась профессиональная охрана, пресекающая незаконную деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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