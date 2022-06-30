С подачи ФСБ на метростроевцев Челябинска завели уголовное дело

Челябинское метро пытались построить много лет, а теперь власти реализуют проект метротрамвая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств для уплаты налогов руководством АО «Челябметрострой». Оперативное сопровождение оказывают сотрудники УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В период с сентября по декабрь 2021 года выявлен факт сокрытия руководством компании более 2,5 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов и сборов. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ», — рассказал источник.

Статус подозреваемого в ближайшее время получит директор организации Денис Агеев. АО «Челябметрострой», которое было создано в 2000 году и два десятка лет поддерживало состояние челябинской недостроенной подземки и временами даже вело там строительные работы, признано банкротом. Все сотрудники переведены в другую организацию.