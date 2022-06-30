В Курган идет жара

Жаркие дни ожидаются в городе с 8 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 8 июля ожидается жаркая погода. Данная информация размещена на сайтах сервисов погоды.

«Курган. Погода на месяц. 8 июля: +27 градусов, 9 июля: +28 градусов, 10 июля: +31 градус», — указано на сайте сервиса «Яндека.Погода».

По данным сайта Gismeteo, жара в город придет позже. 10 июля, по данным синоптиков, будет +26 градусов. После этого температура воздуха будет расти до +31 градуса (16 июля). Синоптик-любитель Илья Винштейн на своем сайте отмечал, что в Курганской области потеплеет после 8 июля, при этом среднемесячная температура в регионе, по его данным, будет в пределах нормы и составит +19,3 градуса. На сайте областного ЦГМС на момент написания новости прогноз на июль не был размещен.