Инцидент произошел ночью 1 июля
В Екатеринбурге на Вторчермете подростки разбили окна и ограбили «Пятерочку» на улице Селькоровская, 104. Об этом сообщают очевидцы.
«Инцидент произошел минувшей ночью, около 3:40, на улице Селькоровская, 104. Подписчик пишет, что видел, как компания парней в масках убегали с корзинами», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. До пресс-службы «X5 Group» дозвониться не удалось — на звонок никто не ответил.
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