30 июня 2022

В Екатеринбурге подростки выбили окна и ограбили «Пятерочку». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юго-западный район. Екатеринбург, пятерочка
Инцидент произошел ночью 1 июля Фото:

В Екатеринбурге на Вторчермете подростки разбили окна и ограбили «Пятерочку» на улице Селькоровская, 104. Об этом сообщают очевидцы.

«Инцидент произошел минувшей ночью, около 3:40, на улице Селькоровская, 104. Подписчик пишет, что видел, как компания парней в масках убегали с корзинами», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. До пресс-службы «X5 Group» дозвониться не удалось — на звонок никто не ответил.

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В Екатеринбурге на Вторчермете подростки разбили окна и ограбили «Пятерочку» на улице Селькоровская, 104. Об этом сообщают очевидцы. «Инцидент произошел минувшей ночью, около 3:40, на улице Селькоровская, 104. Подписчик пишет, что видел, как компания парней в масках убегали с корзинами», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. До пресс-службы «X5 Group» дозвониться не удалось — на звонок никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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