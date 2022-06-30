Челябинец с цветами разбил вино об голову охранника больницы

В больницу он пришел мириться с болеющей бывшей женой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска пришел в больницу мириться с бывшей женой, а когда его не пустили — разбил вино об голову охранника медучреждения. Теперь мужчину будут судить за причинение легкого вреда здоровью человека и хулиганство (ст. 115 и 213 УК РФ), рассказали URA.RU в прокуратуре Ленинского района.

«Нетрезвый мужчина купил цветы и бутылку вина и пришел в больницу, где лежала его бывшая жена, надеясь с ней помириться. На своем пути он встретил охранника, который разъяснил действующие в период карантина в связи с COVID-19 ограничения, обратил внимание на неподобающее состояние посетителя и попросил его покинуть медучреждение. Однако мужчина от своих намерений отказываться не стал, в связи с чем в присутствии посторонних лиц разбил стеклянную бутылку об голову охранника, причинив последнему легкий вред здоровью», — рассказали в прокуратуре.

Вину в ходе предварительного следствия челябинец не признал. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Мужчине грозит до семи лет колонии.