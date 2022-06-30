30 июня 2022

Челябинец с цветами разбил вино об голову охранника больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
В больницу он пришел мириться с болеющей бывшей женой Фото:

Житель Челябинска пришел в больницу мириться с бывшей женой, а когда его не пустили — разбил вино об голову охранника медучреждения. Теперь мужчину будут судить за причинение легкого вреда здоровью человека и хулиганство (ст. 115 и 213 УК РФ), рассказали URA.RU в прокуратуре Ленинского района.

«Нетрезвый мужчина купил цветы и бутылку вина и пришел в больницу, где лежала его бывшая жена, надеясь с ней помириться. На своем пути он встретил охранника, который разъяснил действующие в период карантина в связи с COVID-19 ограничения, обратил внимание на неподобающее состояние посетителя и попросил его покинуть медучреждение. Однако мужчина от своих намерений отказываться не стал, в связи с чем в присутствии посторонних лиц разбил стеклянную бутылку об голову охранника, причинив последнему легкий вред здоровью», — рассказали в прокуратуре.

Вину в ходе предварительного следствия челябинец не признал. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Мужчине грозит до семи лет колонии.

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Житель Челябинска пришел в больницу мириться с бывшей женой, а когда его не пустили — разбил вино об голову охранника медучреждения. Теперь мужчину будут судить за причинение легкого вреда здоровью человека и хулиганство (ст. 115 и 213 УК РФ), рассказали URA.RU в прокуратуре Ленинского района. «Нетрезвый мужчина купил цветы и бутылку вина и пришел в больницу, где лежала его бывшая жена, надеясь с ней помириться. На своем пути он встретил охранника, который разъяснил действующие в период карантина в связи с COVID-19 ограничения, обратил внимание на неподобающее состояние посетителя и попросил его покинуть медучреждение. Однако мужчина от своих намерений отказываться не стал, в связи с чем в присутствии посторонних лиц разбил стеклянную бутылку об голову охранника, причинив последнему легкий вред здоровью», — рассказали в прокуратуре. Вину в ходе предварительного следствия челябинец не признал. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Мужчине грозит до семи лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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