Екатеринбуржцев просят не выбрасывать секс-игрушки на помойку. «Мы нашли самый любвеобильный район»

01 июля 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге негде перерабатывать резиновые фаллоимитаторы, уверяют в «Спецавтобазе» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Специалисты компании «Спецавтобаза» попросили жителей Екатеринбурга не выбрасывать резиновые секс-игрушки в мусорные баки, поскольку в столице Урала нет компании, занимающейся переработкой резиновых отходов. Такое обращение к свердловчанам появилось в сообществе компании во «ВКонтакте». «Мы тут выяснили, что самый любвеобильный район Екатеринбурга — это Академический. Наши специалисты анализировали, какие отходы чаще всего жители выбрасывают в баки для сортируемых отходов. В мусоре, который был собран в контейнерах для раздельного сбора в Академическом, нашли несколько разновидностей игрушек для взрослых», — рассказали в «Спецавтобазе». В компании отметили, что в мусорных баках иногда находят и резиновые детские игрушки: например, в Солнечном кто-то выбросил большого желтого бегемота. «Все находки — резиновые, поэтому не могут пойти на переработку: компаний, принимающих такие отходы, в Екатеринбурге нет. Ненужные детские игрушки мы рекомендуем сдавать в специальные фонды и пункты приема таких вещей. Оттуда их отправляют в детские дома и малообеспеченным семьям — фактически это дарит вещам вторую жизнь», — добавили в «Спецавтобазе». Вот такого желтого бегемотика выкинули на мусорку екатеринбуржцы Фото: «Спецавтобаза» Фото: «Спецавтобаза» Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил нового борца со свалками в городе. Он тут же стал объектом злых шуток. Также мы рассказывали, что свердловчане получат две квитанции за вывоз мусора. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Специалисты компании «Спецавтобаза» попросили жителей Екатеринбурга не выбрасывать резиновые секс-игрушки в мусорные баки, поскольку в столице Урала нет компании, занимающейся переработкой резиновых отходов. Такое обращение к свердловчанам появилось в сообществе компании во «ВКонтакте». «Мы тут выяснили, что самый любвеобильный район Екатеринбурга — это Академический. Наши специалисты анализировали, какие отходы чаще всего жители выбрасывают в баки для сортируемых отходов. В мусоре, который был собран в контейнерах для раздельного сбора в Академическом, нашли несколько разновидностей игрушек для взрослых», — рассказали в «Спецавтобазе». В компании отметили, что в мусорных баках иногда находят и резиновые детские игрушки: например, в Солнечном кто-то выбросил большого желтого бегемота. «Все находки — резиновые, поэтому не могут пойти на переработку: компаний, принимающих такие отходы, в Екатеринбурге нет. Ненужные детские игрушки мы рекомендуем сдавать в специальные фонды и пункты приема таких вещей. Оттуда их отправляют в детские дома и малообеспеченным семьям — фактически это дарит вещам вторую жизнь», — добавили в «Спецавтобазе». Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назначил нового борца со свалками в городе. Он тут же стал объектом злых шуток. Также мы рассказывали, что свердловчане получат две квитанции за вывоз мусора.