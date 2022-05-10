Свердловчане получат две квитанции за вывоз мусора

Горожанам придут квитанции от «Екатеринбургэнергосбыта» и ЕМУП «Спецавтобаза» из-за смены регоператора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители частных домов в Свердловской области в мае получат две квитанции за вывоз мусора — от АО «Екатеринбургэнергосбыт» и ЕМУП «Спецавтобаза». Об этом сообщила пресс-служба второй компании.

«С мая этого года региональный оператор по обращению с ТКО начал самостоятельно выставлять счета за свои услуги жителям частного сектора — ранее этим занимался „Екатеринбургэнергосбыт“», — заявили в ЕМУП «Спецавтобазе». Представители пояснили, что квитанции будет две — одна из них за апрель от АО «Екатеринбургэнергосбыт», а другая — за май уже непосредственно от ЕМУП «Спецавтобаза», которая придет на замену предыдущему регоператору.

В дальнейшем квитанции об оплате услуги по вывозу мусора от ЕМУП «Спецавтобаза» будут приходить абонентам-частникам из Восточного округа Свердловской области. При этом изменения не коснутся жителей многоквартирных домов.

По словам директора ЕМУП «Спецавтобаза» Натальи Зубовой, организация начала сотрудничество с «ЕРЦ-Финансовая логистика», а это значит, что жители частных домов смогут получать консультации по теме обращения с ТКО как в центральном офисе «Спецавтобазы», так и в любом офисе ЕРЦ. «Это очень удобно для абонентов — мы заинтересованы в улучшении сервиса и качестве оказываемых услуг», — заявила Зубова. В дополнении у горожан появится доступ в личный кабинет, где можно будет отслеживать сумму оплаты.