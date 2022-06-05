Свалки — одна из самых больных тем, браться за нее на третьем этаже мэрии не хотел никто Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел перераспределение полномочий среди своих заместителей, анонсированное еще полгода назад. Согласно распоряжению, пока не опубликованному на сайте, основное изменение касается экологии. Контроль над профильным комитетом перешел от вице-мэра Алексея Бубнова (транспорт и благоустройство) к вице-мэру Владимиру Гейко (ЖКХ). Именно он будет курировать вывоз мусора в уральской столице.

О том, что Орлов избавит Бубнова от этой задачи, чтобы тот нормально занимался другими, URA.RU сообщило еще в феврале. Тогда считалось, что ответственность за экологию возложат на первого вице-мэра Игоря Сутягина.

«Но Сутягин в итоге отбился. И экологию передали Гейко. Бубнов, узнав это, не скрывал радости на совещаниях: мол, пусть Гейко теперь со всем этим возится», — пересказывает собеседник URA.RU в горадминистрации. «На самом деле, логично, что Гейко, отвечающему за содержание жилфонда, поручили следить за мусорными контейнерами во дворах. И за мусорными полигонами (главным образом нелегальными)», — добавил он.

В новом статусе Гейко также предстоит курировать работу одного из главных муниципальных активов — ЕМУП «Спецавтобаза». Оно выполняет функции регоператора по вывозу твердых бытовых отходов в Восточном управленческом округе Свердловской области, куда входит Екатеринбург. Считается, что предприятие контролирует крупный коммунальный холдинг, представленный в гордуме. У Гейко с ним, по слухам, рабочие отношения.

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