Пермяк по неосторожности выпорол сожительницу до смерти

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следователей, в ночь на 27 июля пара сожителей распивала алкогольные напитки у себя в квартире. В какой-то момент между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт на почве ревности. Вооружившись ремнем, 51-летний пермяк принялся избивать свою даму сердца ремнем с металлической пряжкой, а после руками. «От полученных травм женщина скончалась на месте», — сообщили в следственном управлении.

Сейчас по факту убийства проводятся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело. Обвиняемый был задержан и находится под стражей.

Ранее URA.RU сообщало о преступлении в отношении беременной пермячки и ее несовершеннолетнего сына. В истязании женщины и ребенка обвиняется ее близкий человек.