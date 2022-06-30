30 июня 2022

Пермяк по неосторожности выпорол сожительницу до смерти

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Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото:

В Пермском крае мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следователей, в ночь на 27 июля пара сожителей распивала алкогольные напитки у себя в квартире. В какой-то момент между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт на почве ревности. Вооружившись ремнем, 51-летний пермяк принялся избивать свою даму сердца ремнем с металлической пряжкой, а после руками. «От полученных травм женщина скончалась на месте», — сообщили в следственном управлении.

Сейчас по факту убийства проводятся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело. Обвиняемый был задержан и находится под стражей.

Ранее URA.RU сообщало о преступлении в отношении беременной пермячки и ее несовершеннолетнего сына. В истязании женщины и ребенка обвиняется ее близкий человек.

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В Пермском крае мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. По версии следователей, в ночь на 27 июля пара сожителей распивала алкогольные напитки у себя в квартире. В какой-то момент между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт на почве ревности. Вооружившись ремнем, 51-летний пермяк принялся избивать свою даму сердца ремнем с металлической пряжкой, а после руками. «От полученных травм женщина скончалась на месте», — сообщили в следственном управлении. Сейчас по факту убийства проводятся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело. Обвиняемый был задержан и находится под стражей. Ранее URA.RU сообщало о преступлении в отношении беременной пермячки и ее несовершеннолетнего сына. В истязании женщины и ребенка обвиняется ее близкий человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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