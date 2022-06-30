Авария произошла в ЖК «Видный» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нетрезвый тюменец за рулем иномарки въехал в стену дома в ЖК «Видный» утром 1 июля. Об этом URA.RU сообщили очевидцы инцидента. За рулем водитель был полуголым, у него травмы ног.

«Мужчина на Hyundai врезался в стену дома на Николая Ростовцева, 22к1. Видно, что не трезвый, еще и полуголый. Вроде как ноги сломал», — рассказали URA.RU очевидцы ДТП.

На месте аварии работают полицейские, скорая помощь и МЧС. URA.RU направило запрос о состоянии водителя в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

Обновлено (1.07.22, 11:42): «Вызов поступил в 09:03, время прибытия в 09:08. Пациент доставлен в ОКБ №2. Ему оказывают помощь в условиях приемного отделения. Состояние мужчины оценивается средней степени тяжести. Диагноз: ушиб грудной клетки, открытый перелом надколенника левого коленного сустава со смещением отломков», — прокомментировали состояние мужчины в региональном депздраве.