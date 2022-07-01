В России сняли все коронавирусные ограничения

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Заболеваемость коронавирусом в России снижается Фото:
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор приостанавливает действие всех ранее введенных из-за коронавируса ограничений. Отменяются масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В течение последних четырех месяцев эпидемический процесс по COVID-19 в России интенсивно снижается. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно. В связи с этим Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений», — сказано на сайте Роспотребнадзора.

Недельный показатель заболеваемости коронавирусом сейчас находится на минимальных значениях с начала пандемии. По данным Роспотребнадзора, летом значительный подъем заболеваемости «Омикроном» маловероятен. Однако при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. Пандемия коронавируса была объявлена в марте 2020 года.

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Роспотребнадзор приостанавливает действие всех ранее введенных из-за коронавируса ограничений. Отменяются масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер, сообщили в пресс-службе ведомства. «В течение последних четырех месяцев эпидемический процесс по COVID-19 в России интенсивно снижается. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно. В связи с этим Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений», — сказано на сайте Роспотребнадзора. Недельный показатель заболеваемости коронавирусом сейчас находится на минимальных значениях с начала пандемии. По данным Роспотребнадзора, летом значительный подъем заболеваемости «Омикроном» маловероятен. Однако при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. Пандемия коронавируса была объявлена в марте 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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