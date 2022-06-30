Мэрия разрешила конфликт горожан, который озвучил Куйвашев. Но с одним условием

01 июля 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Ребята из Рудного теперь смогут каждый день гонять мяч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям поселка Рудного (входит в состав Екатеринбурга) удалось решить ситуацию со школьным стадионом, на который ранее не пускали играть детей и на что родители пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву. После вмешательства екатеринбургской администрации школьная площадка будет доступна всем желающим, но с одним условием. Как рассказал URA.RU начальник департамента информационной политики мэрии Алексей Редин, инициативная группа родителей Рудного встретилась с представителями администрации Екатеринбурга, района и директором школы. «Спокойно и конструктивно обсудили проблему и нашли решение. Теперь ребят будут пускать на стадион во время каникул каждый день с 14 до 18 часов, а родители взяли на себя ответственность следить за порядком на спортивной площадке», — сообщил Алексей Редин. Он пояснил, что ранее стадион закрыли из-за некоторых местных жителей, которые облюбовали его для распития спиртного. «Иногда даже приходилось вызывать полицию с Росгвардией. Теперь же родители взялись сами следить за порядком, и это будет прописано в соглашении между школой и инициативной группой», — добавил Редин. В силу договор вступил с 1 июля, и уже сегодня, в пятницу, юные футболисты придут на поле гонять мяч. Ранее Евгений Куйвашев в своем telegram-канале обратился к директору школы в поселке Рудный. «Ничего парни с полем не сделают, только спасибо вам скажут», — написал губернатор. Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жителям поселка Рудного (входит в состав Екатеринбурга) удалось решить ситуацию со школьным стадионом, на который ранее не пускали играть детей и на что родители пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву. После вмешательства екатеринбургской администрации школьная площадка будет доступна всем желающим, но с одним условием. Как рассказал URA.RU начальник департамента информационной политики мэрии Алексей Редин, инициативная группа родителей Рудного встретилась с представителями администрации Екатеринбурга, района и директором школы. «Спокойно и конструктивно обсудили проблему и нашли решение. Теперь ребят будут пускать на стадион во время каникул каждый день с 14 до 18 часов, а родители взяли на себя ответственность следить за порядком на спортивной площадке», — сообщил Алексей Редин. Он пояснил, что ранее стадион закрыли из-за некоторых местных жителей, которые облюбовали его для распития спиртного. «Иногда даже приходилось вызывать полицию с Росгвардией. Теперь же родители взялись сами следить за порядком, и это будет прописано в соглашении между школой и инициативной группой», — добавил Редин. В силу договор вступил с 1 июля, и уже сегодня, в пятницу, юные футболисты придут на поле гонять мяч. Ранее Евгений Куйвашев в своем telegram-канале обратился к директору школы в поселке Рудный. «Ничего парни с полем не сделают, только спасибо вам скажут», — написал губернатор.