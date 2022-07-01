ФСБ восстанавливают больницу Екатеринбурга после атаки хакеров

Сотрудники ФСБ разбираются с компьютерным вирусом, который нарушил работу екатеринбургской больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство центральной городской больницы № 7 Екатеринбурга после нарушения работы из-за неизвестного компьютерного вируса обратилось за помощью в УФСБ по Свердловской области. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сотрудники службы пытаются восстановить работу системы уже несколько дней.

«ФСБ уже который день с проблемой разбирается. В больницу были направлены IT-специалисты, пока что проблема не решена», — рассказал источник.

Официальный комментарий ведомства у URA.RU получить не удалось. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области отметили, что в настоящее время подтвердить или опровергнуть данную информацию не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что из-за проблем в больнице вакцинацию пациентов от клещевого энцефалита переносят на несколько дней вперед. По словам сотрудника больницы, причиной сбоя могла стать хакерская атака. Ранее URA.RU сообщало, что центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, спустя время работа учреждения была восстановлена. В ходе атаки оказался фактически парализован отдел бухгалтерии ЦГБ.