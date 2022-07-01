The Guardian: четверть американцев готовы воевать с властями

01 июля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Американцы считают, что скоро им придется выйти с оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более четверти американцев чувствуют себя отчужденно от правительства и считают, что может возникнуть необходимость выйти против него с оружием. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на опрос Института политики Чикагского университета. «Из 28% избирателей, которые считают, что вскоре может возникнуть необходимость „поднять оружие против правительства“, у 37% дома было оружие. Треть республиканцев, в том числе 45% „сильных республиканцев“, придерживаются этого мнения о том, чтобы взяться за оружие», — пишет The Guardian. Аналогичного мнения придерживаются 35% независимых избирателей и 20% демократов. В опросе участвовали 1,5 тысячи человек. Чуть более половины респондентов считают, что правительство США стало «тираническим». В мае в США упал рейтинг одобрения президента Джо Байдена, показатель достиг 36%, сообщает «Национальная служба новостей». Также в США выросла стоимость продуктов и бензина, в чем Байден винит президента России Владимира Путина. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Более четверти американцев чувствуют себя отчужденно от правительства и считают, что может возникнуть необходимость выйти против него с оружием. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на опрос Института политики Чикагского университета. «Из 28% избирателей, которые считают, что вскоре может возникнуть необходимость „поднять оружие против правительства“, у 37% дома было оружие. Треть республиканцев, в том числе 45% „сильных республиканцев“, придерживаются этого мнения о том, чтобы взяться за оружие», — пишет The Guardian. Аналогичного мнения придерживаются 35% независимых избирателей и 20% демократов. В опросе участвовали 1,5 тысячи человек. Чуть более половины респондентов считают, что правительство США стало «тираническим». В мае в США упал рейтинг одобрения президента Джо Байдена, показатель достиг 36%, сообщает «Национальная служба новостей». Также в США выросла стоимость продуктов и бензина, в чем Байден винит президента России Владимира Путина.