Более четверти американцев чувствуют себя отчужденно от правительства и считают, что может возникнуть необходимость выйти против него с оружием. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на опрос Института политики Чикагского университета.
«Из 28% избирателей, которые считают, что вскоре может возникнуть необходимость „поднять оружие против правительства“, у 37% дома было оружие. Треть республиканцев, в том числе 45% „сильных республиканцев“, придерживаются этого мнения о том, чтобы взяться за оружие», — пишет The Guardian. Аналогичного мнения придерживаются 35% независимых избирателей и 20% демократов.
В опросе участвовали 1,5 тысячи человек. Чуть более половины респондентов считают, что правительство США стало «тираническим».
В мае в США упал рейтинг одобрения президента Джо Байдена, показатель достиг 36%, сообщает «Национальная служба новостей». Также в США выросла стоимость продуктов и бензина, в чем Байден винит президента России Владимира Путина.
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