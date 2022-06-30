Путин и Байден обменялись обвинениями в росте цен

30 июня 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Американский президент обвинил Россию в неустойчивой экономике США Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лидеры России и США в своих заявлениях практически одновременно обвинили друг друга в росте цен на Западе. Соответствующие высказывания Владимир Путин и Джо Байден сделали во время своих публичных выступлений. «Причина, по которой цены на бензин и еду растут — это Россия. Россия, Россия, Россия», — заявил Байден, выступая на саммите НАТО в Мадриде. В это же время и российский лидер в ходе встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо объяснил причину роста цен на Западе. «Все началось еще год назад и связано было с ошибочной энергетической политикой западных стран. В результате этих очевидных ошибок в области энергетики резко выросли цены на газ, который является одним из основных продуктов для производства удобрений. Выросли цены. Многие компании просто закрылись, потому что стало экономически нецелесообразно производить эти продукты», — сказал Путин. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия 24». Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Лидеры России и США в своих заявлениях практически одновременно обвинили друг друга в росте цен на Западе. Соответствующие высказывания Владимир Путин и Джо Байден сделали во время своих публичных выступлений. «Причина, по которой цены на бензин и еду растут — это Россия. Россия, Россия, Россия», — заявил Байден, выступая на саммите НАТО в Мадриде. В это же время и российский лидер в ходе встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо объяснил причину роста цен на Западе. «Все началось еще год назад и связано было с ошибочной энергетической политикой западных стран. В результате этих очевидных ошибок в области энергетики резко выросли цены на газ, который является одним из основных продуктов для производства удобрений. Выросли цены. Многие компании просто закрылись, потому что стало экономически нецелесообразно производить эти продукты», — сказал Путин. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия 24». Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе.