В Перми пройдет спецпоказ культового фильма 18+ с Гослингом

01 июля 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Фильм покажут в «Синема Парк Колизей» на языке оригинала с русскими субтитрами Фото: Денис Моргунов © URA.RU В кинотеатре пермского ТЦ «Колизей» 5 июля проведут спецпоказ культового фильма «Драйв». Картина с Райаном Гослингом в главной роли впервые вышла в прокат в 2011 году. Информация об этом появилась на сайте кинотеатров «Синема парк». Показ фильма пройдет в «Синема парк Колизей» 5 июля в 19:30. «Драйв» покажут на языке оригинала с английскими субтитрами. Криминальная драма режиссера Николаса Виндинга Рефна расскажет о виртуозном водителе, который работает обычным механиком и каскадером днем, а ночью помогает грабителям скрыться с мест преступлений. В России фильм идет с маркировкой 18+. Чтобы отбить потери из-за западных санкций и привлечь аудиторию, пермские кинотеатры начали выпускать уже вышедшие фильмы в повторный показ. Также в Перми недавно начали показывать картины индийского производства на языке оригинала с русскими субтитрами. По мнению владельцев кинотеатров, это может привлечь студентов из Индии и других стран, которые обучаются в Перми, а также даст возможность пермякам лучше изучить иностранную культуру. Ранее из-за спецоперации РФ на Украине западные кинокомпании Disney, Warner Bros, Sony начали отменять показы своих картин в России. Так россияне не смогли увидеть в кино «Бэтмена», «Морбиуса», мультфильм «Я краснею» и другие. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В кинотеатре пермского ТЦ «Колизей» 5 июля проведут спецпоказ культового фильма «Драйв». Картина с Райаном Гослингом в главной роли впервые вышла в прокат в 2011 году. Информация об этом появилась на сайте кинотеатров «Синема парк». Показ фильма пройдет в «Синема парк Колизей» 5 июля в 19:30. «Драйв» покажут на языке оригинала с английскими субтитрами. Криминальная драма режиссера Николаса Виндинга Рефна расскажет о виртуозном водителе, который работает обычным механиком и каскадером днем, а ночью помогает грабителям скрыться с мест преступлений. В России фильм идет с маркировкой 18+. Чтобы отбить потери из-за западных санкций и привлечь аудиторию, пермские кинотеатры начали выпускать уже вышедшие фильмы в повторный показ. Также в Перми недавно начали показывать картины индийского производства на языке оригинала с русскими субтитрами. По мнению владельцев кинотеатров, это может привлечь студентов из Индии и других стран, которые обучаются в Перми, а также даст возможность пермякам лучше изучить иностранную культуру. Ранее из-за спецоперации РФ на Украине западные кинокомпании Disney, Warner Bros, Sony начали отменять показы своих картин в России. Так россияне не смогли увидеть в кино «Бэтмена», «Морбиуса», мультфильм «Я краснею» и другие.