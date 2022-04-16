Кинотеатры Перми отобьют потери за счет иностранцев

В фильмах для иностранцев нет русского дубляжа Фото: Depositphotos.com

Пермские кинотеатры решили повысить уровень посещаемости за счет иностранцев. Граждан других стран привлекают в кинозалы премьерами фильмов на их родном языке. Среди основных причин такой меры представители киноиндустрии называют спад зрительского интереса из-за отмены проката западных блокбастеров.

«Ищем новые пути в условиях санкций. В Перми живут и учатся много студентов из других стран. Это граждане Китая, Ирака, других государств. Пробуем завлечь в кинотеатры эту аудиторию. Это полезно и нам и иностранцам, своего рода получается обмен опытом. Они смогут увидеть „родное“ для них кино, а мы в свою очередь, сможем лучше узнать их обычаи и культуру», — рассказал корреспонденту URA.RU директор кинотеатра «Синема Парк Планета» Дмитрий Харькин.

Так, в Перми все желающие уже могут посмотреть в кинотеатре криминальный боевик индийского производства «Золотые прииски Колара:Глава 2». «На земле появился новый повелитель — Рокки, чье имя вселяет страх в сердца его врагов. Его союзники смотрят на Рокки, как на своего спасителя. А он продолжает свой путь к беспорному превосходству», сообщается в аннотации к сеансу. На сайте объединенной киносети «Синема Парк» также указано, что фильм идет в оригинальной версии на языке хинди, с русскими субтитрами.

Кроме того, кинотеатры продолжают привлекать посетителей повторным прокатом популярных кинолент советского и российского производства. Пермяки, по словам сотрудников кинозалов, охотнее всего идут на сеансы фильмов «Брат» и «Брат 2». Неплохую прибыль приносит и снятый в Пермском крае триллер «Подельники», который стартовал в прокате на прошлой неделе.

Прокат новинок в российских кинотеатрах западные кинокомпании Disney, Sony и Warner Bros начали отменять вскоре после начала спецоперации на Украине. Так, за день до премьеры из расписания сеансов убрали голливудские ленты «Бэтмен», «Морбиус» и мультфильм «Я краснею».

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